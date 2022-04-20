Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

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Antalya’da yol kenarında bekleyen 26 yaşındaki genç, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bekleyen Ömer Çelik’e (26), Y.A. idaresindeki 42 ALB 316 plakalı beton mikseri çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırılırken, sürücü Y.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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