Başkan Topaloğlu: “Çıralı'da çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz”

Kemer ilçesi Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Belediye Başkanı Topaloğlu, Çevreyi ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



“Çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz”

Başkan Topaloğlu, Çıralı’nın çok özel bir bölge olduğunu belirterek, “Çıralı, turizm anlamında eşsiz bir bölgemiz. Her sene çok sayıda misafirimiz burada tatilini geçiriyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların da yuvalama alanı olması bakımında çok önemli. Kemer Belediyesi olarak Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile caretta carettaları koruma protokolü imzalıyoruz ve 4 belediye personelimizi sahilde görevlendiriyoruz. Çevreyi ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de hazır bulunduğu ziyarette, muhtar Altınkaya’ya, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Demir ile Erdal Elginöz, Çıralı Yanartaş Tekneciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin, Çıralı Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yavuz, Çıralı Restoran ve Hotelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ayfer Karakuş ile Bayram Akman, ÇEYDOSK Dernek Başkanı Aydın Demir, Çıralı Olympos Yatçılar Kooperatif Başkan Yardımcısı Süleyman Köylüoğlu eşlik etti.

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