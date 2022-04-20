Başkan Topaloğlu: “Çıralı'da çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Topaloğlu: “Çıralı'da çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz”

İHA

Başkan Topaloğlu: “Çıralı'da çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz”

Kemer ilçesi Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Belediye Başkanı Topaloğlu, Çevreyi ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Çevreyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz”
Başkan Topaloğlu, Çıralı’nın çok özel bir bölge olduğunu belirterek, “Çıralı, turizm anlamında eşsiz bir bölgemiz. Her sene çok sayıda misafirimiz burada tatilini geçiriyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların da yuvalama alanı olması bakımında çok önemli. Kemer Belediyesi olarak Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile caretta carettaları koruma protokolü imzalıyoruz ve 4 belediye personelimizi sahilde görevlendiriyoruz. Çevreyi ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de hazır bulunduğu ziyarette, muhtar Altınkaya’ya, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Demir ile Erdal Elginöz, Çıralı Yanartaş Tekneciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin, Çıralı Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yavuz, Çıralı Restoran ve Hotelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ayfer Karakuş ile Bayram Akman, ÇEYDOSK Dernek Başkanı Aydın Demir, Çıralı Olympos Yatçılar Kooperatif Başkan Yardımcısı Süleyman Köylüoğlu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar
YEREL HABERLER Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar
Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti
Konyaaltı’nda yangın eğitimi
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda yangın eğitimi
Çevreci çift cinayeti AYM'ye taşınıyor
YEREL HABERLER Çevreci çift cinayeti AYM'ye taşınıyor
Alanya’da miniklere can dostları için evler dağıtıldı
YEREL HABERLER Alanya’da miniklere can dostları için evler dağıtıldı
Kültürel mirasa defile ile dikkat çekildi
YEREL HABERLER Kültürel mirasa defile ile dikkat çekildi
Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı Ev sahibi kullanılmayan müstakil evinin hırsızların mekanı olmasına isyan etti
YEREL HABERLER Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı Ev sahibi ...
Eşini demir çubukla öldüren sanık: Odun fırlatınca ben de ona saldırdım
YEREL HABERLER Eşini demir çubukla öldüren sanık: Odun fırlatınca ...
Antalya'da 23 Nisan coşkusu başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan coşkusu başladı
Güreşçiler Kumluca’ya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Güreşçiler Kumluca’ya hazırlanıyor
Silahla yaralamanın şüphelisi aracında yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralamanın şüphelisi aracında yakalandı
Tarihi tahıl ambarı Karaalioğlu Parkı’nda sergilenecek
YEREL HABERLER Tarihi tahıl ambarı Karaalioğlu Parkı’nda ...
Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar ...
Köpeklerini ettiği kavga sonrası ölü bulan adam: “Hayatım zindan oldu” Tartışmayı cep telefonuyla kaydettiği için muhtarın odunlu saldırısına uğrayan adam, köpeklerini 1 gün sonra ölü buldu Köpeklerinin zehirlendiğini ileri süren adam, muhtardan şikayetçi oldu Köpeklerin sahibi Eren Açıl: “Onları bebekken sokaktan alıp büyütmüştüm”
YEREL HABERLER Köpeklerini ettiği kavga sonrası ölü bulan adam: ...
Döşemealtı’nda 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 23 Nisan kutlamaları
Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti
YEREL HABERLER Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti
Jandarma şehitlikleri temizledi, bayrakları yeniledi
YEREL HABERLER Jandarma şehitlikleri temizledi, bayrakları yeniledi
Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyunu seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyunu ...
Yaylalarda yollar kardan temizlendi Alanya’da yollar yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yaylalarda yollar kardan temizlendi Alanya’da yollar ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Döşemealtı’nda yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda yol yapım çalışması
Irmakta cesedi bulunan Fırat'ın cenazesi, babasına teslim edildi
YEREL HABERLER Irmakta cesedi bulunan Fırat'ın cenazesi, babasına ...
Akıllı telefon kursuna katılan yaşlılar, Başkan Böcek’i görüntülü aradı
YEREL HABERLER Akıllı telefon kursuna katılan yaşlılar, Başkan ...
Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası Köpeklerin sahibiyle görüntü almasının yasak olduğunu söyleyen muhtar arasında arbede yaşandı Hızını alamayan muhtar, genç adama odunla saldırma girişiminde bulundu Olaydan 1 gün sonrası köpeklerini telef olmuş vaziyette bulan genç adam, köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.