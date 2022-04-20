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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 11'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş’in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 10

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti

32. dakikada Fajr’ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 11

33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja’nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Hakan Yemişken xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Borja xxx, Novais xx, Efecan xx, Umut Güneş xx, Emre Akbaba xxx, Tayfur Bingöl xxx, Eduardo xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Eren Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Candeias, Mevlja, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xxx, Aapindangoye xx, Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulvestad xx, Fajr xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Gradel xx, Yatabare xxx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Goutas, Sefa Yılmaz, Camara, Moussa, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Akbaba (dk. 6) (Alanyaspor), Yatabare (dk. 32) (Sivasspor)

Sarı kart: Furkan Bayır (Alanyaspor)

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