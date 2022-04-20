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Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 11'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş’in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 10
12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti
32. dakikada Fajr’ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 11
33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja’nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Hakan Yemişken xx
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Borja xxx, Novais xx, Efecan xx, Umut Güneş xx, Emre Akbaba xxx, Tayfur Bingöl xxx, Eduardo xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Eren Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Candeias, Mevlja, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xxx, Aapindangoye xx, Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulvestad xx, Fajr xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Gradel xx, Yatabare xxx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Goutas, Sefa Yılmaz, Camara, Moussa, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Emre Akbaba (dk. 6) (Alanyaspor), Yatabare (dk. 32) (Sivasspor)
Sarı kart: Furkan Bayır (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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