Rıza Çalımbay: “10 kişi kalmamıza rağmen oyundan hiç kopmadık” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Son dakika golü ile galip gelmek çok güzel bir şey” “Bu maç ne olursa olsun sonuç ikinci maçta belli olacak”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleden hiç kopmadık. Çok güzel bir maç oldu. Son dakikada attığımız golle galip gelmek çok güzel bir şey” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Alanyspor'u 21 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Maça çok enteresan bir şekilde başladık. Beklemediğimiz şekilde bir hata oldu. Kalecimiz bir anlık panikten oldu bilmiyorum, bir hata ve gol yedik ama oyundan kopmadık. Maç ilerledikçe daha da iyi oynamaya başladık. Özellikle maçın ilk yarısının sonlarına doğru çok güzel pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda yine aynı şekilde hem defansımızı yaptık hem ileride ataklarımız oldu. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleden hiç kopmadık. Çok güzel bir maç oldu. Son dakikada attığımız golle galip gelmek çok güzel bir şey” dedi.



“Oyuncularım maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele etti”

Takımın disiplinini bozmadan mükemmel mücadele ettiğini belirten Çalımbay, “Yalnız oynanan maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı Sivas’ta oynanacak. Biz bugün maçın başından sonuna kadar disiplinli oyunumuz bozmadık. Alanyaspor‘un nasıl bir oyun sistemi olduğunu biliyorduk ve çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız çok dikkatli oynadı. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra Alanyaspor'un atakları geldi. O anda da kalecimiz defansımız oyuncularımız mükemmel direnç gösterdi. İyi bir galibiyet ama dediğim gibi bu bir maçtı. Bu maç ne olursa olsun her zaman sonuç ikinci maçta belli olacak. İkinci maçta buna daha iyi hazırlanıp orada maçı bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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