Uzaklaştırma kararında kendi adresi verilince çocuklarıyla oturduğu evinden çıkarıldı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Merve K., bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Serkan B. hakkında yaralama, tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu. Aynı zamanda uzaklaştırma talebinde bulunan Merve K., başvuruda kendi adresi yerine Serkan B.'nin çocuklarıyla yaşadığı adresi verdi. Aynı gece polis uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Serkan B.'yi evinden uzaklaştırdı. İtiraz sonrası karar iptal edilirken Serkan B., Merve K., hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 14 Şubat günü Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Merve K., ilişki yaşadığı Serkan B.'nin çocuklarıyla birlikte oturduğu evde kalmaya başladı. Ancak iki sevgili bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca Serkan B., Merve K.'den evden ayrılmasını istedi. Evden ayrılan Merve K., polis merkezine giderek yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla Serkan B. hakkında şikayette bulundu. Polis merkezine ifade veren Serkan B. ise suçlamaları reddedip Merve K.´den iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

ADRESTEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Bir gün sonra polis merkezine giden Merve K., bu kez Serkan B. hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi talebinde bulundu. Merve K., daha önce ifadesinde verdiği Muratpaşa ilçesindeki mevcut ikamet adresi yerine, Serkan B.'nin Konyaaltı'nda çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin adresini verdi. 1. Aile Mahkemesi uzaklaştırma kararını onaylayarak, Serkan B.'nin ikametinden derhal uzaklaştırılması kararı verdi.

EVİNE GİDEMEDİ

Bunun üzerine polis ekipleri adrese giderek, Serkan B.'ye evden uzaklaştırılacağını bildirdi. Evde 9 ve 14 yaşında çocukları olan Serkan B., avukatı Abdullah İlkkahraman'ı arayarak yardım istedi. Çocuklarını evde bırakıp ifade için polis merkezine giden Serkan B., aynı gece evine gidemedi. Avukat İlkkahraman, bir gün sonra mahkemeye, Merve K.'nin sistemde yer alan ve ilk verdiği ifadesindeki adresin farklı olduğunu belirterek, itirazda bulundu. Kararı inceleyen 2. Aile Mahkemesi, 1. Aile Mahkemesi'nin verdiği 'Konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması' kararını kaldırdı. Serkan B. kararın kaldırılmasıyla çocuklarının yanına dönebildi.

'KAYITLARDA GÖZÜKEN ADRESİNİ DEĞİL, MÜVEKKİLİN ADRESİNİ GÖSTERİYOR'

Olayda ciddi mağduriyet yaşandığını söyleyen Avukat Abdullah İlkkahraman, "Müvekkilimin eski kız arkadaşı, darp ve tehdit edildiği iddiasıyla polis merkezine başvuruyor. Karakolda normalde yaşadığı ve kayıtlarda gözüken adresini değil de müvekkilin adresini sanki yaşıyormuş gibi gösteriyor. Kadının talebi üzerine 6284 sayılı yasa kapsamında uzaklaştırma kararı talep ediliyor. Mahkeme de bu talebin sonrasında müvekkilin kendine ait olan ancak şikayetçi kadının ikameti olmayan adrese uzaklaştırma kararı veriyor" dedi.

'ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI EVİNDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINIYOR'

İtiraz ettikten sonra evrakın incelendiğini belirten İlkkahraman, "Kadının ifadelerindeki adres gerçek adresi, ancak uzaklaştırma kararındaki adres olarak müvekkilin adresini gösteriyor. Müvekkilin mevcut çocuklarıyla yaşadığı evden uzaklaştırma kararı alınıyor ve müvekkil bir gece evine gidemiyor. İtirazlarımız sonrası mahkeme yanlışlığı düzelterek mağduriyete son verdi. Kişilerin huzurunu bozmak ve konut dokunulmazlığını ihlalden suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Bu tür olaylarda benzer şeyler yaşandığını söyleyen Avukat İlkkahraman, "Burada kişi adresi gösterdiğinde hemen adrese uzaklaştırma verilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Bununla ilgili hukukçuların tartışması sürüyor. Bunun araştırmasını yapacak kolluk ve bu kararı verecek mahkemeler olduğu kanaatindeyiz. Detaylı araştırma yapılmadan verilen bu kararlar mağduriyete neden olmaktadır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-04-21 09:45:48



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