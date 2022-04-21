Akseki’de uyuşturucu operasyonu

"Bu da olmaz" dedirtti, polis ekipleri bile şaşırdı

Antalya'nın Akseki ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Akseki ilçesi, Sarıhacılar Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yapılan çalışmalarda M. Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve Akseki, Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ç. isimli şahsın Akseki İlçesinde ikamet ettiği evde ve aracında yapılan aramada; 4 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı payp ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak suçlarından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.