Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 07 AHV 930 plakalı otomobil ile M.A.’nın kullandığı 07 ASN 437 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü M.A. kazada ağır yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.D. ise hafif yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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