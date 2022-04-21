Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Şehir Hastanesi, mevcut kamu hastanelerinin yatak kapasitesini tek başına karşılayacak Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: "İlimizdeki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir yatak kapasitesinden bahsediyoruz" "Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında, önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanacak" Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak hastane, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak"

İHA

Antalya'da 373 bin metrekarelik arazi üzerine 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Şehir Hastanesinde fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaştı. Antalya'daki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50'sine tekabül eden bir yatak kapasitesine sahip olacak hastanenin 2023 Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Antalya Şehir Hastanesi, mevcut kamu hastanelerinin yatak kapasitesini tek başına karşılayacak Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: "İlimizdeki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir yatak kapasitesinden bahsediyoruz" "Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında, önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanacak" Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak hastane, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak"

Antalya'da 373 bin metrekarelik arazi üzerine 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Şehir Hastanesinde fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaştı. Antalya'daki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir yatak kapasitesine sahip olacak hastanenin 2023 Mart ayında tamamlanması planlanıyor.
Merkez Kepez İlçesi Göçerler Mahallesinde inşası devam eden ve kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel hastanenin 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatak kapasiteleriyle toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak. Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.
Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda bloklar hızla yükselmeye devam ediyor. Blokların camları takılırken, izolasyon çalışmalarının devam ettiği görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları dron ile görüntülendi.

"Şuanki kamu hastanelerinin yatak kapasitesinin yarısını karşılıyor"
Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Şehir Hastanesi inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
Hastanenin kente ciddi anlamda değer katacağının altını çizen Başıbüyük, “Yatak kapasitemizi arttıracak bir hastane. Projede bin 48 yataklı hastane olarak geçiyor ama bu sayı bin 750’ye kadar arttırılabiliyor. İlimizdeki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir yatak kapasitesinden bahsediyoruz. 250 yoğun bakım yatağımız olacak. Buda mevcuttaki kamu hastanelerinin yoğun bakım yatak sayısının yarısına denk geliyor. Bu rakamlarla hastanenin ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir” diye konuştu.

"Yüzde 50'si tamamlandı"
Şehir Hastanesi’nin normal bir devlet hastanesi gibi düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Başıbüyük, “İlimizde hizmet veren Antalya Eğitim Araştırma ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi var ama Şehir Hastanesi hizmetlerin daha kaliteli, konforlu ve rahat verilmesini sağlayacak bir hastane olarak inşa ediliyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında. İçerisinde kalp damar cerrahisi için belirli sayıda alan ve yatak kapasitesi ayrılmış durumda. Onkoloji tanı ve tedavi merkezleri, palyatif tedavi merkezi, fizik tedavi merkezi, nöroloji gibi özelleşmiş tüm birimleri içinde barındıracak ev hizmet verebilecek. Şu an ilimizdeki hastanelerin mevcut yatak kapasitesi yeterli gibi görünse bile, kent hızla göç almaya devam ediyor. Her geçen gün yerli ve yabancı nüfus anlamında ciddi bir artış var. Sağlık turizmi anlamında yabancı turistte hizmet edebilme noktasında ciddi katkı sağlayacak” dedi.

"1 yıl içinde tamamlanacak"
Şehir Hastanesi’nin denizi görebildiğini ifade eden Başıbüyük, “İnşaata başlayalı bir yıl oldu, önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanıp, nisan mayıs ayında teslim edilmesini bekliyoruz. Helikopter iniş alanımız olacak. Helikopterle yapılacak transferin çoğu buradan yapılacak" açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer Belediyesi’nin yetiştirdiği sebze fidanları halkla buluşmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi’nin yetiştirdiği sebze fidanları ...
BAÜB’e Alanya tanıtıldı
YEREL HABERLER BAÜB’e Alanya tanıtıldı
Konyaaltı’nda 23 Nisan hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda 23 Nisan hazırlıkları tamamlandı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Döşemealtı’nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın pehlivanları sezonun İlk ...
Başkan Böcek büyükelçi ve konsolosları ağırladı Belediyenin çevre çalışmaları anlatıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek büyükelçi ve konsolosları ...
Büyükşehir’e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan’da ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir’e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan’da ...
Başkan Böcek:"Kaş’ta 54 mahallenin hizmetindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek:"Kaş’ta 54 mahallenin hizmetindeyiz”
Akdeniz Belediyelerinin yarışında Alanya Belediyesi 2 ödül birden aldı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyelerinin yarışında Alanya Belediyesi 2 ...
Alanya’nın yeni açılan yolları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Alanya’nın yeni açılan yolları asfaltlanıyor
Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler Sürüden kaçan 2 keçi, iş yerine girdi Komik anların oluştuğu görüntüler anbean güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına ...
23 Nisan için Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, Başkan Böcek’le buluştu
YEREL HABERLER 23 Nisan için Dünyanın dört bir yanından gelen ...
Başkan Böcek’ten ‘Askıda Bilet’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten ‘Askıda Bilet’ kampanyasına destek
Emekli İngilizce öğretmeni yaşadığı evde ölü bulundu Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde kesici alet izine rastlanmadı
YEREL HABERLER Emekli İngilizce öğretmeni yaşadığı evde ölü ...
Kaş’ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor
YEREL HABERLER Kaş’ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye ...
Engelli çocukların 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Engelli çocukların 23 Nisan coşkusu
Antalya E Tipi cezaevinde bulunan 37 iş ve meslek atölyesinde 110 hükümlü çalışıyor Emlak danışmanlığından, bilgisayar sistem bakımına kadar eğitim görüp sertifika alıyorlar Hükümlüler ve protokol üyeleri cezaevindeki iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Antalya E Tipi cezaevinde bulunan 37 iş ve meslek ...
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER 1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının ...
Ukraynalılar ve Ruslar Antalya'da birlikte çöp topladı, barış mesajı verdi
YEREL HABERLER Ukraynalılar ve Ruslar Antalya'da birlikte çöp ...
AÜ Rektörü Özkan: “Öğrencilerimiz başarıları ile üniversitemizi ülkemize ve dünyaya anlatıyor”
YEREL HABERLER AÜ Rektörü Özkan: “Öğrencilerimiz başarıları ile ...
Azeri iş adamına 20 milyon liralık kripto şoku Yüksek kar vaadiyle girdiği kripto para borsasına yaklaşık 20 milyon TL’sini kaptırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu Antalya’da yaşayan Azerbaycan uyruklu iş adamı Murat Muradov: "Ben de bir insan olarak etkilendim, biz de girelim kazanalım istedik"
YEREL HABERLER Azeri iş adamına 20 milyon liralık kripto şoku Yüksek ...
Antalya DOB 'Memleketim' müzikaline hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya DOB 'Memleketim' müzikaline hazırlanıyor
Sahilde oynayan minik çocuğun kum kovasını iş makinesi doldurdu Dünyaca ünlü sahilde kepçeli mutluluk
YEREL HABERLER Sahilde oynayan minik çocuğun kum kovasını iş ...
Kuyumculara giremeyen sahte altınlar eş dost arasında dolaşmaya başladı Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer: “Sahte altın kuyumcu bazında değil daha çok eş dost arasından çıkıyor” "Takıda çeyrek altın tahtını gram altına kaptırdı" “Düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yönelim var” “Yatırım için altın talep görmüyor”
YEREL HABERLER Kuyumculara giremeyen sahte altınlar eş dost arasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.