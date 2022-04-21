Antalya'da 373 bin metrekarelik arazi üzerine 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Şehir Hastanesinde fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaştı. Antalya'daki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir yatak kapasitesine sahip olacak hastanenin 2023 Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Merkez Kepez İlçesi Göçerler Mahallesinde inşası devam eden ve kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel hastanenin 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatak kapasiteleriyle toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak. Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.

Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda bloklar hızla yükselmeye devam ediyor. Blokların camları takılırken, izolasyon çalışmalarının devam ettiği görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları dron ile görüntülendi.



"Şuanki kamu hastanelerinin yatak kapasitesinin yarısını karşılıyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Şehir Hastanesi inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Hastanenin kente ciddi anlamda değer katacağının altını çizen Başıbüyük, “Yatak kapasitemizi arttıracak bir hastane. Projede bin 48 yataklı hastane olarak geçiyor ama bu sayı bin 750’ye kadar arttırılabiliyor. İlimizdeki kamu hastane yataklarının neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir yatak kapasitesinden bahsediyoruz. 250 yoğun bakım yatağımız olacak. Buda mevcuttaki kamu hastanelerinin yoğun bakım yatak sayısının yarısına denk geliyor. Bu rakamlarla hastanenin ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir” diye konuştu.



"Yüzde 50'si tamamlandı"

Şehir Hastanesi’nin normal bir devlet hastanesi gibi düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Başıbüyük, “İlimizde hizmet veren Antalya Eğitim Araştırma ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi var ama Şehir Hastanesi hizmetlerin daha kaliteli, konforlu ve rahat verilmesini sağlayacak bir hastane olarak inşa ediliyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında. İçerisinde kalp damar cerrahisi için belirli sayıda alan ve yatak kapasitesi ayrılmış durumda. Onkoloji tanı ve tedavi merkezleri, palyatif tedavi merkezi, fizik tedavi merkezi, nöroloji gibi özelleşmiş tüm birimleri içinde barındıracak ev hizmet verebilecek. Şu an ilimizdeki hastanelerin mevcut yatak kapasitesi yeterli gibi görünse bile, kent hızla göç almaya devam ediyor. Her geçen gün yerli ve yabancı nüfus anlamında ciddi bir artış var. Sağlık turizmi anlamında yabancı turistte hizmet edebilme noktasında ciddi katkı sağlayacak” dedi.



"1 yıl içinde tamamlanacak"

Şehir Hastanesi’nin denizi görebildiğini ifade eden Başıbüyük, “İnşaata başlayalı bir yıl oldu, önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanıp, nisan mayıs ayında teslim edilmesini bekliyoruz. Helikopter iniş alanımız olacak. Helikopterle yapılacak transferin çoğu buradan yapılacak" açıklamalarında bulundu.

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