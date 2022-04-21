Antalya DOB 'Memleketim' müzikaline hazırlanıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) “Memleketim” müzikalini 26 Nisan Salı günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Sahnelendiği günden bu yana sanatseverlerin beğenisini kazanan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız’a, metni ve rejisi Fatih Şanal’a ait. Klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.

Anadolu’da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı “Memleketim” müzikalinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İnsan duygu ve davranışlarındaki derin anlamları hümanistik bir bakış açısıyla ele alan türküler, Türkiye’nin ortak kültürel dokusuna bir ayna tutarken Memleketim eserinde de bu ayna, sahneden seyircilere lirik, eğlenceli ve ironik bir anlatımla dönüyor.

Soprano Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner’in solist olarak sahne alacağı eserde Antalya DOB Bale Sanatçıları da dansları ile sanatseverlerle buluşacak.

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