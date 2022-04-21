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Azeri iş adamına 20 milyon liralık kripto şoku Yüksek kar vaadiyle girdiği kripto para borsasına yaklaşık 20 milyon TL’sini kaptırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu Antalya’da yaşayan Azerbaycan uyruklu iş adamı Murat Muradov: "Ben de bir insan olarak etkilendim, biz de girelim kazanalım istedik"

İHA

Antalya'da yaşayan Azerbaycan uyruklu iş adamı Murat Muradov, yüksek kar vaadiyle girdiği kripto para borsasına yaklaşık 20 milyon TL'sini kaptırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Parasını almak için uğraşan ve hesaplarına gelen hacizle şok yaşayan Muradov, "Lütfen bu kripto borsalarına, özellikle Türkiye'de alt yapısı bulunmayan bilinmeyen, bazı kişilerin, 'gelin buraya para yatırın' sözlerine kesinlikle inanmayın. Aynı onlar da benim gibi mağdur olacaklardır" dedi.

Azeri iş adamına 20 milyon liralık kripto şoku Yüksek kar vaadiyle girdiği kripto para borsasına yaklaşık 20 milyon TL’sini kaptırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu Antalya’da yaşayan Azerbaycan uyruklu iş adamı Murat Muradov: "Ben de bir insan olarak etkilendim, biz de girelim kazanalım istedik"

Antalya’da yaşayan Azerbaycan uyruklu iş adamı Murat Muradov, yüksek kar vaadiyle girdiği kripto para borsasına yaklaşık 20 milyon TL’sini kaptırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Parasını almak için uğraşan ve hesaplarına gelen hacizle şok yaşayan Muradov, “Lütfen bu kripto borsalarına, özellikle Türkiye’de alt yapısı bulunmayan bilinmeyen, bazı kişilerin, ‘gelin buraya para yatırın’ sözlerine kesinlikle inanmayın. Aynı onlar da benim gibi mağdur olacaklardır” dedi.
Uzun yıllardır Antalya’da, inşaat, yeme içme, kuyum alanında yatırımları bulunan Azeri iş adamı Murat Muradov, bir süre önce, 2 villasını kiralamak isteyen Alman O.M.L.R. ve eşi ile tanıştı. Şahıslarla bir süre sonra samimi olan Muradov’a, kripto borsasına yatırım yapması için teklifte bulunuldu. İddiaya göre Muradov, şahsın yönetimindeki borsa şirketine parça parça 1 milyon 172 bin dolar ödeme yaptı. Aynı zamanda Alman vatandaşının tüm ihtiyaçlarını ve ödemelerini karşılayan Muradov, kazanılan parasının bir miktarıyla arsa almak istedi.
Şahıs Muradov’a arsayı alması için 800 bin dolar gönderdi. Daha sonra şahıs, iddiaya göre bu 800 bin doları kendisinin gibi gösterip, Muradov’un yurt dışına çıkmasını fırsat bilip hesaplarına haciz işlemi başlattı. Yurt dışında hesaplarından para çekemeyen ve hesaplarına haciz geldiğini öğrenen Muradov, büyük şok yaşadı. Dolandırıldığını anlayan Muradov, Türkiye’ye gelir gelmez avukatı aracılığıyla Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Alman ortağından yaklaşık 20 milyon TL alacağı bulunan Muradov, alt yapısı Türkiye’de olmayan kripto borsa piyasasına kimsenin girmemesi noktasında uyarıda bulundu.

"Etkilendim"
Bahtiyar Muradov, birkaç yıl önce yaptığı lüks villalardan birini kiraya verirken emlakçı vasıtasıyla Alman vatandaşı ile tanıştığını söyledi. Bu şahsın iki villasını kiraladığını anlatan Muradov, "Bir villamızı da ofis olarak kiraladılar. Tanıştık, aile gibiydiler, çevrelerine güven veriyorlardı. Çok bilgileri olduklarını ve kripto borsası üzerine çalıştıklarını söylediler. Yeni olduklarını ve dünyada fazla tanınmadıklarını söyleyerek, bana da yatırım yapma teklifinde bulundular. Bu konuda fazla bilgim olmadığımı söylememe rağmen öyle şeyler anlattılar ki milyoner değil milyarder olabileceğimi örneklerle anlattılar. Ben de bir insan olarak etkilendim, biz de girelim kazanalım istedik. Aylar sonra ben de ikna oldum. Benden sürekli bütçe adı altında para aldılar, sürekli para verdim, verdikçe para yetmemeye başladı. Sürekli para verdim. Tam satış yapılacak gün site çöktü. Bu işin sonunda baktım ki 1.2 milyon dolar para yatırmışım. Artık geri de çıkamıyorum” dedi.

"Hesaplarıma bloke koydu"
Hep bir bahane ile oyalandığını ama sonunda satışın yapıldığını anlatan Muradov, “Ben paramı geri almak istediğimi söyledim. Hiç problem değil dedi. Hesabıma baktım para var. Ne zaman bu parayı hesabımdan çekmek istedim sorunlar o zaman başladı. Bu paranın çekme düğmesinin olmadığını gördüm. Bunu şahsa söylediğimde, ’Sen ortaklardan birisin, yüzde 20 sermaye sahibisin biz bir iki sene para çekmeyeceğiz, çekersek tokenimiz satışından etkilenecek zarara uğrarız” dedi. Ama yatırdığım parayı geri almak için bir buçuk sene bekleyemezdim. Şirketin sermayesi, büyük parası var, arsa almak istediğimi söyledim. Ortak arsa aldık. Diğer geri kalan paramı bundan bir ay önce bir yurt dışı seyahatimin ardından alacağım üzerine anlaştık. Yurt dışına çıkmamı fırsat bilen arkadaşım, bankalardaki tüm hesaplarıma, kasalarıma haciz koydu. Sanki o bana gönderiyormuş gibi göstermiş hesaplarıma bloke koymuş” dedi.

"Para yatırıyorsun geri alamıyorsun"
Hiçbir hesabının çalışmadığını kredi kartlarının kilitlendiği görünce avukatı aracılığıyla öğrendiği haczin ardından şoka uğradığını belirten Muradov, “Benim kimseye borcum yoktu. Ortağımın bana tuzak kurduğunu öğrendim. Delilleri karartmak içinde hesabımdaki paraların olmadığını gördüm. Hesabımın bütün geçmişini sildiğini gördüm. Hemen Türkiye’ye gelerek, siber suçlara suç duyurusunda bulundum. Arkadalar alt yapısı Türkiye’de olmayan bilmediğiniz yerlere para yatırmayın. Hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Korumaları bu şüpheliyi kaçırdı. Tüm ürünlerimi ve paramı geri getirsin. Bu insanlar işlerini o kadar iyi biliyorlar ki biz uyanana kadar onlar her şeyi almış gitmiş oluyor. Lütfen kimseye inanmayın. Böyle borsalara bilmediğiniz yere para yatırmayın, asla geri dönüşü olmuyor” ifadelerine yer verdi.

"Mağdur olurlar"
Altınlar, kripto borsasına yatırdığı parayla birlikte yaklaşık 20 milyon TL zararının olduğunun altını çizen Muradov, “Özellikle buradan Türk halkına sesleniyorum. Lütfen bu kripto borsalarına özellikle Türkiye’de alt yapısı bulunmayan bilinmeyen, bazı kişilerin gelin buraya para yatırın sözlerine kesinlikle inanmayın. Aynı onlar da benim gibi mağdur olacaklar. Bunu yaparak Türkiye’den kaçmak istediler ve ülkemizde saklanıyorlar. Bu insanları bulamazsınız. Paraları banka hesabından değil elden alıyorlar. Bazı arkadaşlarım da beni yüzümden mağdur oldular. Hepsi mağdur oldular ve suç duyurusunda bulundular. Para yatıran hiç kimse parasını geri çekemiyor. Bana söyledikleri bu borsada 185 bin insan var, bunun kadarının Türk ne kadarının yabancı olduğunu bilmiyorum. Paralarını çekemeyen herkes suç duyurusunda bulunacaktır. Bu borsaya para yatırıyorsunuz ama asla geri çekemiyorsunuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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