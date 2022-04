AÜ Rektörü Özkan: “Öğrencilerimiz başarıları ile üniversitemizi ülkemize ve dünyaya anlatıyor”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alan Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle başarılarını konuşan Rektör Özkan, “Siz değerli öğrencilerimiz eğitimde ve bilimde öncü üniversite olduğumuzu bu başarılarınızla ülkemize ve dünyaya gösteriyorsunuz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Devlet Konservatuvarı 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nda ödül alan öğrencilerle bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerin aldıkları eğitimler sayesinde ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyduklarını söyledi.



“En büyük gurur kaynağımız”

Akdeniz Üniversitesi’nin eğitimde ve bilimde öncü üniversite sloganıyla eğitim verdiğini hatırlatan Rektör Özkan, “Siz değerli öğrencilerimiz eğitimde ve bilimde öncü üniversite olduğumuzu bu başarılarınızla ülkemize ve dünyaya gösteriyorsunuz. Eğitim kalitemiz sayesinde her yıl binlerce mezun vererek ülkemizin yetişmiş gençlerini hayata ve üretime kazandırmak bizleri onurlandırıyor. Gerek eğitim alırken, gerekse de eğitim sonrasında uluslararası yarışmalarda başarılı olarak ülkemizin adını dünyaya duyuran öğrencilerimiz bizim en büyük gurur kaynağımız oluyor. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını her zaman gönülden destekliyoruz. Katıldıkları yarışmalarda başarılı olan öğrencilerimizi ve onlara bu eğitimi veren hocalarımızı tebrik ediyorum. Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca ve sonrasında da bizleri önemli yarışmalarda temsil edecekler. Katılacakları yarışmalarda başarılar diliyorum. Daima sizlerin yanındayız” diye konuştu.



“Rekor kitabına girdi”

Ziyarete Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Ceren Hepyücel ve Yüksekokul Sekreteri Ömer Ayyıldız ile Fransa, Avusturya, Makedonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerde düzenlenen müzik yarışmalarında derece alan öğrenciler İpek Kara, Pelin Ece Acar, Elif Beste Aydın, Engin Tuzcuoğlu, Deniz Girginol, Hüseyin Gültekin, Bade Erdoğan, Asya Oğuz, Derya Gümüş, Rüya Kuzuoğlu, Cansu Sara Takmaz katıldı. Pandemi nedeniyle yarışmaların büyük bölümünün online düzenlendiğini anlatan Doç. Ceren Hepyücel, “Yarışmaların online olması, öğrencilerimizin bu yarışmalara katılma imkanını artırdı. Aynı zamanda dünyanın her köşesinden öğrencilerin bu yarışmalara katılmasıyla rekabet de arttı. Öğrencilerimizin yarışmalara katılması için teşvik ediyoruz. Onlar da başarıları ile bizi mahcup etmiyor. Öğrencilerimiz birçoğu uluslararası başarılar kazandı. Hatta öğrencimiz Cansu Sara Takmaz 2021 yılı içerisinde uluslararası yarışmalarda almış olduğu 1 Grand Prix, 10 tane birincilik ödülü, 3 tane ikincilik ödülü ve 2 tane üçüncülük ödülü ile Dünya Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı” şeklinde konuştu.

