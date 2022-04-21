1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede



Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında kentte 'çağrı merkezi' adıyla faaliyet gösteren iş yerini takibe aldı. Ekipler, çağrı merkezinden telefonla aradıkları esnaftan internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle para talep eden şüphelileri tespit etti. Ülke genelinde 5 bin 321 esnafın toplam 1 milyon 271 bin lirasının dolandırıldığını belirleyen ekipler, salı günü kentte 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A. ve A.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 banka ile 3 ödeme kuruluşu hesabındaki paralarına da el koyuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ali Fuat GÜÇLÜER

2022-04-21 11:52:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.