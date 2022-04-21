Emekli İngilizce öğretmeni yaşadığı evde ölü bulundu Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde kesici alet izine rastlanmadı

Antalya’da emekli İngilizce öğretmeni, ağabeyi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi kesici alet izine rastlanmadı.

Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 237 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.30 sıralarında uyanan Karaca Alkan, kardeşi emekli İngilizce öğretmeni Selçuk Alkan’ı (64) salonda kanepe üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu. Kardeşinden bir cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Durum şüpheli görülerek polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ağabeyinin ifadesine başvurdu. Yapılan incelemede şahsın daha önce sağlık sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi kesici alet izine de rastlanmadı.

Ceset ise olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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