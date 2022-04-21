Alanya’nın yeni açılan yolları asfaltlanıyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak sürdürdüğü asfalt çalışmaları Oba Mahallesinde yeni açılan caddelerde devam ediyor.

Türkler Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, merkez mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yıl boyunca tüm mahalleler için verdiği sözleri bir bir yerine getirirken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da ulaşıma konfor katmaya aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Çalışmalar sonucu Alanya halkının daha konforlu ulaşıma kavuşacağının altını çizen Başkan Yücel, "Alanya’mız her alanda olduğu gibi kaliteli yollarıyla da örnek olmaktadır. Fedakarca çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür eder halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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