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Başkan Böcek:"Kaş’ta 54 mahallenin hizmetindeyiz”

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş'ta muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek, esnafı ziyaret etti.

Başkan Böcek:"Kaş’ta 54 mahallenin hizmetindeyiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş’ta muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek, esnafı ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclis üyeleri, Genel Sekreteri Cansel Tuncel, genel sekreter yardımcıları, danışmanları, daire başkanları ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte Kaş’a gitti. Başkan Böcek, Kaş ziyareti öncesi ilk olarak Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’yı ziyaret etti. Kaymakam Yazıcı, Başkan Böcek’e Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ta gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek daha sonra ise Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı makamında ziyaret ederek, Ulutaş’a ev sahipliği için teşekkür etti.

“Sorun, öneri, talep dinledi”
Başkan Böcek, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Kaş Otobüs Terminali’nde Kaşlı muhtar ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Kaş’ta olmaktan ve geleneksel toplantılarını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Böcek, herkesin Ramazan Ayı’nı kutladı. Tüm ekibiyle birlikte Kaş’ta sorun, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Böcek, toplantıda içme suyu, depo yapımı, asfalt, sondaj, yangın vanası, mezarlık bakım ve onarımı gibi konularda gelen taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

“54 mahallenin hizmetindeyiz”
Başkan Böcek gelen talepler konusunda, daha önce 19 ilçenin 913 mahallesi için doğu ve batı olmak üzere iki bölge adına asfalt ve mezarlık bakım onarım ihalesine çıktıklarını, yeni çalışma ile dört bölge üzerinden ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Başkan Böcek, “4 bölge için mezarlık alanlarıyla ilgili ihale yapacağız. Tel örgü, namazgah, yürüyüş yollarının yapılması, mezarlıkların eksiklerini tamamlamayı planlıyoruz. Her muhtarımız mezarlık alanları için bakım onarım istiyor. Bizim için bu hizmet çok kıymetli. Kaş’ın 54 mahallesinin mezarlıkları için yapılması gereken ne varsa yapacağız “ dedi.

“Öncelikli hedeflerimiz var”
Başkan Böcek, gönlünden 19 ilçenin, 913 mahallesine sıcak asfalt yapmak geçtiğini ancak bütçe planlaması doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirterek, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar doğrultusunda son aylarda ihaleye giren firmalar fiyat artışından dolayı ihaleden çekiliyor ya da işi yarım bırakıyor. Biz hükümetin genelgesi ile suda KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik. 73 milyon zararımız oldu. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte enerjiyle ilgili, köylümüzün mazotunda, ulaşım sektörünün otobüslerinde, taksicilerde, nakliyecilerde, KDV’lerin düşürülmesi noktasında bir bildiri yayınladık. Ama bir gelişme olmadı. Enerjide ASAT’ın 22 milyon lira gelen 2021’deki elektrik parası, 1 Ocak 2022’de 62 milyon lira geldi. Bu para sizin paranız. Gönlümüzden bütün yollarımızı sıcak asfalt ile kaplamak var. Tabi ki yapalım ama bizim öncelikli hedeflerimizde yapılması gereken ne varsa onları yapacağız” diye konuştu.

“Sorunları çözmek için çalışıyoruz”
Başkan Böcek, Kaş’ın 54 muhtarının da mahallesine hizmet etmek için seçildiğini belirterek, “Muhtarlarımız vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyor. Her zaman her yerde doğruları söylerim. Kimseyi mutlu etmek için söz vermem ve yaparım da demem. Burada doğruları anlatmamız lazım. Bu ülkede ekonomik kriz var. İhaleye girenler vazgeçeceğim diye uğraşıyor. Örneğin bir ihale yapıyorlar 30 milyon lira. Demiri beş liraya almış şimdi on lira. Bir betonun metreküpü 140’dan bin 200’e çıktı. Bakın dengeleri tutturmak o kadar kolay değil. Biz sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını, mahallelerinizin ne sorunları varsa onları çözmek için çalışacağız” dedi.

“Doğru olan projeleri yapıyoruz”
4 milyar 186 milyon lira ASAT olarak yatırım çalışmaları olduğunu belirten Başkan Böcek, “Ben bir taraftan kamu yararı olan projeleri devam ettiriyorum. Çok yanlış projeler yapılmış önceden. Doğru olan projeleri yapıyoruz. Örneğin, Kınık Hal’i. Ben hayatım boyunca seçimlere 1 yıl kala büyük ihaleler yapmadım. 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kullanmadım. Bunlar sizin paralarınız. Bakınız 15 Mart 2019’du Kınık Hali’nin imzası düşünebiliyor musunuz? 200 milyon lira ödedik Kınık Hali’ne. 200 milyon şu anda konuştuğum bütün muhtarlarımın işini çözerdi” diye konuştu.

“Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda iftar yaptı”
Başkan Böcek, tek tek muhtarları dinledi. Toplantının ardından Kaş esnafını ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek, daha sonra Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda geçti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği iftar yemeğinde Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Böcek, 11 Ay’ın sultanı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, tüm Kaşlı vatandaşların Ramazan Bayramı da kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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