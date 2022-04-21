Konyaaltı’nda 23 Nisan hazırlıkları tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl 102’nci yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları hazırlıklarını tamamladı.
Konyaaltı Belediyesi çocuklar için gün boyunca sürecek renkli etkinlikler hazırlanırken, sanatçı Cengiz Ateş’in sahnesiyle de tüm katılımcılara HayatPark’ta keyifli bir gün yaşatılması amaçlanıyor. 23 Nisan günü sabah başlayacak “Çocuk Şenliği” çerçevesinde birçok etkinlik yapılacak. HayatPark’ta düzenlenecek etkinler ilk olarak yapılacak kortej ile başlayacak. Kutlama, ilerleyen saatlerde maskot şovu, çocuk orkestrası, jonglör, balon şovu, Atatürk ve Çocuk Sergisi, ahşap oyun parkı ve şişme oyun park gibi etkinlikler ile devam edecek. Akşam ise Cengiz Ateş sahne alacak. Düzenledikleri etkinliklerle Antalyalılara 23 Nisan Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşatmak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7’den 70’e herkesi HayatPark’ta yapacakları etkinliklere davet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.