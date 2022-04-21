Kemer Belediyesi’nin yetiştirdiği sebze fidanları halkla buluşmaya hazırlanıyor

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait fidanlıkta yetiştirdiği sebze fidanlarını halkla buluşturmaya hazırlanıyor.

Belediye ekiplerinin üretimini gerçekleştirdiği sebze fidanları, çalışmaların tamamlanmasının ardından halka buluşturulacak. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli tohuma yönelmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, kendi üretimini yaptığı çiçeklerde de şaşırtma işlemlerine devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Belediye olarak kendi ürettiğimiz fidanlarımızı halkımızla buluşturuyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yetiştirdiği sebze fidanlarını halkımıza dağıtacağız. Hem dışa bağımlılığı azaltmış olacağız hem de yerli tohuma yönelmek için halkımızı teşvik etmiş olacağız. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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