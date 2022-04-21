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Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 73 pehlivan kol bağlayacak

İHA

Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 73 pehlivan kol bağlayacak

Manavgat Belediyesi 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 15 Mayıs Pazar Günü Ilıca Stadyumu’nda düzenlenecek. 73 başpehlivanın kol bağlayacağı büyük güreşler öncesinde Manavgat Belediyesi Güreş Kulübünün genç sporcularına kispet ve pırpıt hediye edildi.

Manavgat Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 9.’usu 15 Mayıs Pazar günü Ilıca Er Meydanı'nda yapılacak. Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Manavgat Belediyesi güreşlerinde bu yıl 73'ü başpehlivan olmak üzere toplam 1000’i aşkın güreşçi, kol bağlayacak. Manavgat güreşleri, Güreş Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre Yağlı Güreş sezonunun ikinci güreşi olacak. Yağlı Pehlivan Güreşlerini 20 bini aşkın güreşseverin izlemesi bekleniyor.

“Kırkpınar’ın Başpehlivanları katılacak”
Kırkpınar’ın altın kemerli başpehlivanlarından Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşilyeşil, Serhat Gökmen, Fatih Atlı, Recep Kara’nın katılacağı güreşlere, 9 kez altın kemer sahibi olan Ahmet Taşçı da katılarak destek verecek. Güreşlerde, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere toplamda 14 boyda bini aşkın güreşçi er meydanında ter dökecek.

“1 ton ayçiçek yağı kullanılacak”
Güreşlere, Kırkpınar’ın baş cazgırlarından Şükrü Kayabaş’ın yanısıra tanınmış tanınmış cazgırlar da katılacak. Manavgat Belediyesi 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 3 yıl üst üste başpehlivan olan güreşçi, altın kemerin de sahibi olacak. Güreşlerde 1 ton Ayçiçek yağı kullanılacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, muhteşem bir yağlı güreş organizasyonunun yapılabilmesi amacıyla belediyenin birimlerini seferber etti. Başkan Sözen, “Atasporumuzu yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz güreşlerimizi bu yıl büyük bir coşkuyla yapacağız. Eksiksiz bir organizasyon olması amacıyla tüm birimlerimizi seferber ettik. Tarihi Kırkpınar ayarında olmasını istediğimiz güreşlerimize ünlü başpehlivanlarımızı davet ettik” dedi.

“Genç güreşçilere hediye kispet”
Manavgat Yağlı Güreşleri öncesinde genç güreşçiler de unutulmadı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcularına kispet ve pırpıt hediye etti. Güreş Ağası Hasan Özden’in katkılarıyla temin edilen kispetler, genç güreşçilere, Manavgat Belediyesi hizmet binası önünde sunuldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm güreşseverleri 15 Mayıs’ta Ilıca Stadyumu’nda yapılacak olan 9. Yağlı Pehlivan Güreşlerini izlemeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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