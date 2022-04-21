Alanya’da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’da hırsızlık, fuhuş teşvik, dolandırıcılık, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 3 kişi tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fuhuşa teşvik ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G, bir süredir polis ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Daha sonra Demirtaş Mahallesinde operasyon düzenlenen Y.G. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.N, Çıplaklı Mahallesinde gözaltına alındı. Otogar içerisinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan E.E.’nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.