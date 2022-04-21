Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7´si tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı KOM ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, adreslerde yaptığı aramalarda ise 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4´ü savcı talimatıyla `Uyuşturucu kullanma ve bulundurma´ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 1´i kadın 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7´si tutuklanırken, 1´i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-04-21 19:34:24
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