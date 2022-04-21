Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

ÖTV, hangi 'cep'i nasıl etkileyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7´si tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı KOM ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, adreslerde yaptığı aramalarda ise 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4´ü savcı talimatıyla `Uyuşturucu kullanma ve bulundurma´ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 1´i kadın 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7´si tutuklanırken, 1´i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-04-21 19:34:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.