Alanya’da yaşayan 130 milletten yerleşik yabancılar iftar sofrasında buluştu Alanya’daki yerleşik yabancılar Ramazan heyecanı yaşadı

Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılar Alanya Belediyesi ve Alanya Müftülüğünün işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 130 milletten yerleşik yabancılar iftar sofrasında buluştu. Alanya Belediyesi ve Alanya Müftülüğünün işbirliği ile her yıl düzenlenen iftar etkinliği Giritlioğlu Camii avlusunda düzenlendi. Onlarca yerleşik insanın bir araya geldiği etkinlikte konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Alanya’mızda uzun yıllardır ikamet eden Yeni Alanyalılar dediğimiz dünyanın çeşitli yerlerinden yaşamak için Alanya’yı seçen hemşehrilerimiz ile beraberdik iftarda. Alanya’da 130’un üzerinde milletten insan huzurlu bir şekilde yaşıyor. Bu insanlarımız Alanya’ya alışmış bir şekilde yaşıyorlar. Bizler farklı dinlerden insanların yaşadığı Alanya’da, herkes birbirine saygı içerisinde olduğu müddetçe Alanya’nın ve ülkenin daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Bugün burada 130 ülkeden farklı milletten insanın temsilcileriyle iftarda birlikte olduk. Allah inşallah bundan sonra da, pandemiden sonra da nice iftarları birlikte ifa etmeyi nasip etsin” dedi.



“Bu da Alanya’mızın güzelliklerinden, renkliliğinden biri”

Geleneksel iftar yemeğinin Alanya’nın güzelliklerinden biri olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisimiz ve Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılarla her yıl periyodik olarak iftar yemeğinde bir araya geliyorduk. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu programı 2 yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Müftülüğü, Yabancılar Meclisi üyelerimizle Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılarla iftar yemeğinde buluştuk. Bu da Alanya’mızın güzelliklerinden, renkliliğinden biri” ifadelerini kullandı.



“Alanya’da çok mutlu ve huzurlu şekilde yaşıyoruz”

Alanya’da yaşadığı için mutlu olduğunu dile getiren Gürcü Luiza Gigitashvili, “Biz bugün Alanya Müftülüğü’nün davetine geldik. Pandemiden dolayı uzun zamandır iftar yapamıyorduk. Bugün gerçekten çok mutluyum. Biz Alanya’da çok mutlu ve huzurlu şekilde yaşıyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin. Barış mesajları gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

