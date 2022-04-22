Op. Dr. İşgören: “Yanlış beslenme tarzı böbrek taşına neden olabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. İşgören: “Yanlış beslenme tarzı böbrek taşına neden olabilir”

İHA

Kum veya taş dökme sırtta veya yanlarda ağrı, idrarda kan ve ağrının yanında mide bulantısıkusma ile belirti verebiliyor. Çoğu böbrek taşı nohut büyüklüğünde iken, bir kum tanesi kadar küçük ya da bir golf topu kadar büyük de olabiliyor. Küçük taşlar idrar yolundan geçebiliyor ancak daha büyük olanlar için ameliyat olunması gerekebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, kum dökme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. İşgören: “Yanlış beslenme tarzı böbrek taşına neden olabilir”

Kum veya taş dökme sırtta veya yanlarda ağrı, idrarda kan ve ağrının yanında mide bulantısıkusma ile belirti verebiliyor. Çoğu böbrek taşı nohut büyüklüğünde iken, bir kum tanesi kadar küçük ya da bir golf topu kadar büyük de olabiliyor. Küçük taşlar idrar yolundan geçebiliyor ancak daha büyük olanlar için ameliyat olunması gerekebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, kum dökme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

“Birkaç faktör taş oluşum riskini arttırıyor”
Taş oluşum riskini arttıran durumlardan bahseden Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, “Böbrek taşları böbreklerin içinde görülen mineral ve tuzlardan oluşan sert tortulardır. Halk arasında kum olarak adlandırılan hastalık 5 milimetreden küçük taşlardır. Böbrek taşlarının genellikle kesin bir nedeni yoktur ancak birkaç faktör taş oluşum riskini artırabilir. Diyet, fazla kilo, bazı tıbbi durumlar, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşlarının nedenleri arasındadır. Böbrek taşları, böbrekten mesaneye kadar idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Bir böbrek taşı genellikle böbreğin içinde hareket edene veya böbrekleri ve mesaneyi birbirine bağlayan tüpler olan üreterlere geçene kadar şikayete neden olmaz. Üreterlere geçerse, idrar akışını engelleyebilir ve dolayısıyla böbreğin şişmesine ve kramp benzeri ağrılara neden olabilir” diye konuştu.

“Böbrek taşı belirtileri”
Böbrek taşı belirtilerine değinen İşgören, “Böbrek taşının neden olduğu ağrının şiddeti ve hissedildiği bölge, taş idrar kanalında yer değiştirdiğinde veya oluşturduğu tıkanıklığın arttığı durumlarda değişebilir. kaburgaların altında, yanlarda ve sırtta şiddetli, keskin, kramp benzeri ağrı, alt karın ve kasıklara yayılan ağrı, dalgalar halinde gelen ve yoğunluğu değişen ağrı. İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi, pembe, kırmızı veya kahverengi idrar, bulanık veya kötü kokulu idrar, sürekli idrara çıkma ihtiyacı, normalden daha sık idrara çıkma veya az miktarda idrar yapma, mide bulantısı ve kusma, bir enfeksiyon gelişmişse ateş ve titreme” dedi.

“Tedavi taşın türüne göre değişiyor”
Tedavilerin taşın türüne göre değiştiğini belirten İşgören, “Böbrek taşlarının tedavisi, taşın türüne ve nedenine bağlı olarak değişir. Basit şikayetlere neden olan küçük taşlar cerrahi tedavi gerektirmez. Böbrek taşlarını düşürmek oldukça acı verici olabilir, ancak taşlar zamanında fark edilirlerse genellikle kalıcı hasara neden olmazlar. Kişinin durumuna bağlı olarak, böbrek taşı düşürmek için ağrı kesici ve bol su içmekten başka bir şeye ihtiyaç olmayabilir. Diğer durumlarda örneğin; taşlar idrar yolunda takılırsa, idrar yolu enfeksiyonuyla ilişkiliyse veya ek sorunlara neden olursa ameliyat gerekebilir. Tekrar taş geliştirme riski yüksekse, uzman doktor tekrarlayan böbrek taşı riskini azaltmak için önleyici tedavi önerebilir” diye konuştu.

“Küçük bir böbrek taşını düşürmek için yapılması gerekenler”
Küçük böbrek taşlarını düşürmek için önerilerde bulunan İşgören, “Su tüketimini arttırın: Günde 2 ila 3 litre kadar içmek idrarınızı seyrelterek taş oluşumunu engelleyeceği gibi taşın düşmesini de hızlandıracaktır. Ağrı kesici kullanın: Ağrı kesici ilaçlar taş düşerken yaşayacağınız rahatsızlığı azaltacağı gibi taşın böbrek kanalında neden olduğu ödemi de azaltarak taşın düşmesini kolaylaştırır. Prostat ilaçları kullanın: Alfa bloker olarak bilinen bu tür ilaçlar üreterinizdeki kasları da gevşeterek böbrek taşını daha hızlı ve daha az ağrıyla düşürmenize yardımcı olur” şeklinde konuştu.

“Düşmeyen taşlar için ciddi tedaviler gerekiyor”
Düşmeyen taşlar için ciddi tedavilerin gerektiğini belirten İşgören, “Kendiliğinden düşemeyecek adar büyük olan; kanamaya, böbrek hasarına veya devam eden idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan böbrek taşları daha ciddi tedaviler gerektirir. ESWL: Bu yöntemde, taşları idrarla düşebilecek küçük parçalara ayıran güçlü titreşimler oluşturmak için ses dalgaları kullanılır. Perkütan Nefrolitotomi: Böbrekteki çok büyük taşları çıkarmak için yapılan ameliyattır. Küçük kameralı cihazlar ve sırttan küçük bir kesiden sokulan aletler kullanılarak böbrek taşının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Fleksible Üreterorenoskopi: İdrar yapılan kanaldan girilerek böbreğe kadar ulaşan esnek cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen bir ameliyat türüdür. Günümüzde büyük böbrek taşları için dahi kullanımı giderek artmaktadır. Rijit Üreterorenoskopi: İdrar yapılan kanaldan girilerek böbrek kanalındaki taşların alınması için kullanılan cerrahi yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane çalışanlarına saldıran baba- oğul adliyede
YEREL HABERLER Hastane çalışanlarına saldıran baba- oğul adliyede
Büyükşehir kreşlerinde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Büyükşehir kreşlerinde 23 Nisan coşkusu
Başkan Böcek: “Projelerimizle kalıcı eserler bırakacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Projelerimizle kalıcı eserler ...
Başkan Böcek: “Bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları en büyük dileğimiz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Bütün çocukların huzur, barış ve güven ...
Vali Yazıcı: “23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “23 Nisan ecdadın gelecek nesillere ...
Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı
Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren sanığa ...
Alanya’da sahil büfelerinin bir kısmı Alanyaspor’a gelir olacak
YEREL HABERLER Alanya’da sahil büfelerinin bir kısmı Alanyaspor’a ...
Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul ...
Büyükşehir’in izcileri Zeytinpark’ta yemin edecek
YEREL HABERLER Büyükşehir’in izcileri Zeytinpark’ta yemin edecek
Antik Side çocuklarla renklendi
YEREL HABERLER Antik Side çocuklarla renklendi
Turizm merkezi Kaş’ta 4 bin kişi iftarda buluştu
YEREL HABERLER Turizm merkezi Kaş’ta 4 bin kişi iftarda buluştu
Ramazan Etkinliklerinde dünya çocuklarından gösteri
YEREL HABERLER Ramazan Etkinliklerinde dünya çocuklarından gösteri
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisinin cenazesi morgtan alındı
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisinin ...
Kirada oturan ATSO Başkanı da fiyat artışlarına isyan etti
YEREL HABERLER Kirada oturan ATSO Başkanı da fiyat artışlarına isyan ...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki ...
Üniversiteli Burhan, falezlerden düşüp öldü
YEREL HABERLER Üniversiteli Burhan, falezlerden düşüp öldü
AÜ’de I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yasallığı konferansı
YEREL HABERLER AÜ’de I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yasallığı ...
Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcılar Antalya'dan yer arıyor
YEREL HABERLER Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcılar Antalya'dan yer ...
İkinci el araç alacaklar dikkat Otomotiv sektör temsilcisi Kocademir: “Kayıt dışı bir yerden alınacak aracın garantisi olmaz”
YEREL HABERLER İkinci el araç alacaklar dikkat Otomotiv sektör ...
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, gitar çalarken dengesini kaybedip düştüğü falezlerde öldü
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi ...
23 Nisan için sahne çocukların oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan için sahne çocukların oldu
'Patara'nın yunusu', gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı
YEREL HABERLER 'Patara'nın yunusu', gömüldüğü yerden 10 yıl sonra ...
Kiraları ev sahipleri ile aracılar şişiriyor Turizm kenti Antalya'da ev kiralarında 2 ay içinde rekor yükseliş Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle talep artınca Antalya'da kiralar 5 kat arttı 2 ay önce 2-3 bin TL'ye kiraya verilen daireler, bugün 15-20 bin TL'ye kiralanıyor Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar: "Fiyatları emlakçılar değil, ev sahibi ile aracılar yükseltiyor" "Bu fiyatların balon olduğuna inanıyorum ama bir denetleme kesinlikle gelmesi lazım"
YEREL HABERLER Kiraları ev sahipleri ile aracılar şişiriyor Turizm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.