Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor ligde 28, toplamda ise 56. kez rakip olacak.

Süper Lig'de 33 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 50 puan toplayan kırmızbeyazlılar, 34. haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi ile sarıkırmızılılar toplamda 56, Süper Lig'de ise 28. kez karşı birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 55 maçta 21 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 27 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor 20 kaybetmişti.

Öte yandan kırmızıbeyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı. Antalyaspor, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Pazar günü saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

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