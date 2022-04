CSKA'dan Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme saldıranın takımında oynayamazdım

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın ülkesine saldırısının ardından formasını giydiği CSKA Moskova Kadın Futbol Takımı'ndan ayrılıp, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne transfer olan Ukraynalı Tetyana Kozyrenko (26), "Savaş başladıktan sonra kendimi çok kötü hissettim. Ülkeme saldıran bir ülkede yaşamak ve oynamak istemediğim için ayrıldım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan 2 aylık süreçte binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de göç etmek zorunda kaldı. CSKA Moskova Kadın Futbol Takımı'nın oynayan Ukraynalı milli futbolcu Tetyana Kozyrenko da işgalin ardından Rusya'da zor günler yaşamaya başladı. Duygusal olarak Ukrayna'ya saldıran bir ülkede yaşamak istemediğini söyleyen Kozyrenko, Rus takımından ayrılmaya karar verdi. Transfer sezonu kapalı olmasına rağmen FIFA'nın Ukraynalı futbolcular için tanıdığı süreci değerlendiren Kozyrenko, Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nün teklifini kabul etti.

UKRAYNA HARİTASINI DÖVME YAPTIRDI

16 yaşında profesyonel futbol hayatına başlayan Tetyana Kozyrenko, 2021 yılında CSKA Moskova Kadın Futbol Takımı'na transfer olup, Moskova'dan Antalya'ya geldi. Kozyrenko, 3 günlük antrenmanın ardından ligde play-off mücadelesi veren takımıyla ilk maçına pazar günü çıktı. İlk maçta Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na 3 gol atan Kozyrenko, 1 de penaltı kaçırdı. Ukrayna'daki yakınlarıyla her gün telefonla görüşmeye çalışan Kozyrenko, Ukrayna haritasının dövmesini ise kolunda taşıyor.

Rus ordusunun simgesi takımda oynamak istemediğini söyleyen Kozyrenko, "Ülkeme karşı savaşan bir ülkede oynayamaz ve yaşayamazdım. O yüzden bıraktım. CSKA, Sovyetler Birliği döneminde ordunun takımı ve simgesi olarak geçiyor. Savaş başladıktan sonra kendimi çok kötü hissettim. Takım içinde politik olarak bazı konuşmalara şahit oldum. Ben de ordunun simgesi bir takımda oynamak istemedim ancak orada herkes kötü değil" dedi.

'YAKIN HİSSETTİĞİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİM'

Türk halkı ve devletinin çok misafirperver olduğunu belirterek, teşekkür eden Tetyana Kozyrenko, "Transfer sezonu kapalı olduğu için UEFA'nın izniyle bir şans doğdu. Türkiye'den, Antalya'dan teklif geldi. Ben de kendime yakın hissettiğim için Türkiye'yi tercih ettim daha önce de Antalya takımı ile karşılıklı oynamıştık ve takımı biliyorum" diye konuştu.

Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu kaydeden Kozyrenko, "Ailemin bir bölümü Ukrayna'da. Amcam, teyzem, kardeşim Zaporijya kentinde yaşıyor. Onlarla her gün telefonla görüşebiliyorum. Herkesin olduğu gibi tek isteğimiz; savaşın bir an önce bitmesi ve insanların eski hayatlarına geri dönmesi" dedi.

'BAŞARILI PERFORMANS ORTAYA KOYDU'

Kulübün antrenörlerinden Hüseyin Türk ise takımın şu an Kadınlar Süper Ligi'nde zirve ve play-off´a kalma mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Tetyana Kozyrenko'yu daha önceden tanıyor ve takip ediyorduk. Dostluk maçlarında da rakip olarak karşılaşmıştık. Moskova'da bir Ukraynalı futbolcu olarak yaşadığı problemden dolayı takımdan ayrıldı. Biz de FIFA'nın almış olduğu kararla takımımıza kazandırdık. İlk maçında da başarılı performans ortaya koydu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

