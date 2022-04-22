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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli bireylere köpekli terapi

İHA

Otizmli bireylere köpekli terapi

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, otizmli bireylerin hem köpek korkusunu yenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için eğitimli köpekler ile gösteri düzenledi.
Konyaaltı Belediyesi, otizmli gençlere yönelik renkli ve verimli bir etkinliğe imza attı. Akdamlar Mahallesi’nde bulunan ve daha önce Konyaaltı Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılan ‘Bizim Otizm Köyü’nde eğitim alan gençler için köpekli eğitim verildi. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde aramakurtarma ve gösterilerde sık sık yer alan Zeyna ve Lucy isimli köpekler, bu kez otizmli bireyler için sahaya çıktı. Uzman eğitmenlerin yönlendirdiği köpeklerin gösterisini büyük bir keyifle seyreden otizmli gençlerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu. Köpek korkusu bulunan bazı gençler, öğretmenleri ve köpek eğitmenlerinin de yardımı ile hayatlarında ilk kez bir köpeğe dokunma ve sevme heyecanını yaşadı.

“İş birliğimiz devam edecek”
İşi gereği sık sık sivil savunma, aramakurtarma ve benzeri eğitimlere katıldığını söyleyen Konyaaltı Belediyesi sivil Savunma Servisi personeli Sinan Toprak, otizmli bireylerin terapisine yardımcı olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Köpek korkusu olan gençlerin bu fobilerini yendiklerine inandığını söyleyen Toprak, bölgelerinde bulunan otizm okulunda rehabilitasyon gereği bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öğrencilere güzel bir terapi sağladıklarını söyleyen Toprak, “Bununla ilgili öğretmenlerimizin geri dönüşleri de olumlu ve sağlıklı oldu. Bu etkinliğin kahramanları elbette köpeklerimizdir. Zeyna ve Lucy ile halkımıza daha iyi hizmet vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Köpek korkusunu yendiler”
Otizmli çocuklar için hayvanlarla terapinin çok önemli olduğunu belirten Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Bal, köpek korkusu olan öğrencilerin, Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik ile yendiğine inandığını söyledi. Etkinlik için belediyeye teşekkür eden Bal, “Çocuklarımızın bu etkinlikte köpek korkusunu yendiğine inanıyorum. Çünkü köpeklere dokunarak sevmeye çalıştılar. Bu yüzden, etkinliği gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi ve eğitmenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. Öğrencilerinin, tanımadıkları bir köpeğe ilk kez dokunduğuna dikkat çeken öğretmen Ülkay Atalay ise gösteri yapan Zeyna isimli köpeğin çocuklara çok güzel tepkiler verdiğini söyledi.

“Onlar için ne yapsak az”
Otizmli bireylerin yaşamlarına dokunabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdamlar Mahallesi’nde kurulan Bizim Otizm Köyü’nün yapım aşamasında da ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti. Otizmli bireyleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade eden Esen, “Otizmli çocuklar bizim canımız. Onlar için ne yapsak az. Onların gözlerindeki sevinci görünce bizler de en az onlar kadar mutlu oluyoruz. HayatPark içerisinde yapımına devam ettiğimiz otizm merkezimizde kendileri ve aileleri için çok daha güzel şeyler yaparak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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