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Antalya’da sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı Şüphelinin aracında sahte 10 bin 200 dolara el konuldu

İHA

Antalya’da sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı Şüphelinin aracında sahte 10 bin 200 dolara el konuldu

Antalya’da jandarmanın yaptığı operasyonda piyasaya sürülmek üzere sahte 10 bin 200 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay ilinden sahte dolar temin edilip Antalya’ya piyasaya sürüleceğinin bilgisini alması üzerine operasyon başlattı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda G. U. ve M. Y. isimli şüpheliler yakalandı.
M.Y.’nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada ise sahte 100 ve 50 dolarlık toplamda 10 bin 200 sahte dolar ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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