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Kiraları ev sahipleri ile aracılar şişiriyor Turizm kenti Antalya'da ev kiralarında 2 ay içinde rekor yükseliş Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle talep artınca Antalya'da kiralar 5 kat arttı 2 ay önce 2-3 bin TL'ye kiraya verilen daireler, bugün 15-20 bin TL'ye kiralanıyor Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar: "Fiyatları emlakçılar değil, ev sahibi ile aracılar yükseltiyor" "Bu fiyatların balon olduğuna inanıyorum ama bir denetleme kesinlikle gelmesi lazım"

İHA

Kiraları ev sahipleri ile aracılar şişiriyor Turizm kenti Antalya'da ev kiralarında 2 ay içinde rekor yükseliş Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle talep artınca Antalya'da kiralar 5 kat arttı 2 ay önce 2-3 bin TL'ye kiraya verilen daireler, bugün 15-20 bin TL'ye kiralanıyor Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar: "Fiyatları emlakçılar değil, ev sahibi ile aracılar yükseltiyor" "Bu fiyatların balon olduğuna inanıyorum ama bir denetleme kesinlikle gelmesi lazım"

Turizm kenti Antalya'da, RusyaUkrayna savaşının ardından 2 ay içinde ev kiralarının fiyatı 5 katına kadar yükseldi, bazı bölgelerdeki astronomik fiyatlar ise tepki çekti. 2 ay önce 23 binden kiracı bulan daireler bugün, 1520 bin TL'ye kiraya verilebiliyor.
Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatları emlakçıların yükseltmediğinin altını çizerek, "Bu fiyatların balon olduğuna inanıyorum ama bir denetleme kesinlikle gelmesi lazım" dedi.
Her dönem yerli ve yabancı milyonlarca misafiri ağırlayan turizm kenti Antalya, son dönemde gayrimenkul satışı ve yükselen kira ücretleri ile de dikkat çekmeye başladı. 20 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna Savaşının ardından kente hızlı bir göç başladı. Ukraynalılar daha önce tatil için geldikleri Antalya'ya bu kez yerleşmek için gelmeye başladı. Talep fazla olunca kısıtlı sayıdaki gayrimenkul fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. Ukrayna ve Rus vatandaşları özellikle Konyaaltı'nın Liman, Hurma,Sarısu, Muratpaşa'nın Lara bölgesinde ya daire kiraladılar, yada satın aldılar. Talebin fazla olmasının yanı sıra, kentet yaşayan yerleşik yabancıların vatandaşlarına aracılık yapması nedeniyle kira fiyatları 2 aya göre beş katına çıktı. 2 ay önce 23 bin TL'den alıcı bulan dairelerin bugünlerde kiralık fiyatı, aylık 1520 bin TL hem de peşin olarak isteniyor. Hurma ve Liman bölgesinde çok evlerin balkon ve camlarında az sayıda satılık veya kiralık yazısının olduğu görüldü.

"Fiyatı emlakçı arttırmıyor"
Kentteki kira artışlarını, sebebini ve yapılması gerekenleri ,Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar değerlendirdi.
Çağlar, pandemi döneminde ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da inşaat sektörünün tamamen durduğunu söyledi.
Antalya’da zaten satılık ve kiralık çok az ev olduğunu dile getiren Çağlar,” Bunun üstüne pandemiden sonra, Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte bir göç akımı başladı. Fiyatlarda otomatik olarak arttı. Antalya’da yaşayan yabancıların, gelen yurttaşlarına bu fiyatları arttırması sonucu fiyatlar doğal olarak yükseldi. Şuandaki fiyatlar bir balondur diye düşünüyorum. Bunun sebebi de yabancılar ve emlak sektöründeki ayakçı, kapıcı dediğimiz arkadaşlardır. Dışarıdan kente yerleşen yabancıların, kendi dil, din ve ırkından vatandaşlarına bu evleri rayiç bedel üzerinden kiraya vermeleridir. Bizim esnafımız kesinlikle fiyatların artması yönünde bir çabaları yoktur hatta daha düşük olmalarını istiyorlar. Biz fiyat sirkülasyonundan kazanırız. Bir kere yüksek satarsan, bir daha yüksek satma şansın olamaz” ifadelerine yer verdi.

"İnternet siteleri de etkili"
Şuanda insanların ev alım gücünün baya bir düştüğüne değinen Çağlar, “Bunun için devletimizden bir yaptırım istiyoruz. Birde fiyatların artmasında otomobillerde olduğu, gibi internet sitelerinin de etki var. Evde de aynı şekilde etki oluyor. Sosyal mecralarda paylaşıldığı zaman etkileşim oluyor. Benimki neden böyle olmasın diyor. Ev sahibi içindeki yıllardır oturan kiracıyı çıkarmaya çalışıyor. Kiracıya diyor 10 bin. Verme şansı olmayınca o zaman çıkacaksın diyor ve mahkemelik oluyorlar” dedi.

"Denetleme şart"
Çağlar, Antalya’nın her bölgesinin rağbet görmesine rağmen en fazla kira artışı olan yerlerin Lara ve Konyaaltı bölgesi olduğunu kaydetti. Geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 300’e kadar artışların yaşandığını işaret eden İsmail Çağlar, “Denetlenmenin arttırılması gerekiyor. Öğrencilerimizin, evlenecek gençlerimizin durumunu düşünüyorum. Bunun önüne geçilmesi, birinin dur demesi lazım. Bizde şikayetçiyiz. Ayakçı, değnekçi dediğimiz kişi devlete vergi vermiyor. Devletimizde zarar ediyor” açıklamasını yaptı.

"Ev bulmak zor"
Antalya’da en düşük kiranın 34 binden başladığını ve bölgesine göre 40 bin TL’ye kadar çıkabildiğini ile getiren Çağlar, ”Bu fiyatların balon olduğuna inanıyorum ama bir denetleme kesinlikle gelmesi lazım. Bu aracı kişilerin kayıt altına alınması gerekir. Varsak bölgesinde dahi kiralık ev bulmak zor. Fiyat yüksek olsa da yok. Oturan mevcut çıkıyor, onunda yeri hemen bir dakikada doluyor. Ama fiyatlar bu kadar olmamalı” ifadelerini kullandı.

"Bu balon patlayacaktır"
Hurma’da 20 yıldır emlakçılık yapan Mert Aydoğan, şuan bölgede Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının gayrimenkullere ilgi gösterdiğini belirtti. Şubat ayına kadar en iyi evin 2 bin 500, 3 bin TL civarında kiraya gittiğini hatırlatan Aydoğan, “ Güzelde iş yapıyorduk. Ama 15 Şubat’tan sonra her şey değişti. 2.5,3 bin TL’ verdiğimiz daireyi şuan 15 bin TL’den bir iki yıllık peşin olarak vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü mal sahibi öyle istiyor. Bu kısa sürede ne değişti de böyle oldu. Talep çok oldu. Savaşın ilk başladığı günlerde 5060 tane kiralık ve satılık daire bekleyen müşterimiz vardı. Şunda bugün için fiyatlar yine aynı 1015 bin TL civarında. Ama ilk dönemdeki talep yok. Bu ev sahiplerinin bir balonu ve bu kısa sürede mutlaka patlayacaktır” dedi.

"Bu bir fırsatçılık"
2 ay içinde fiyatların en az 5 katı arttığını dile getiren Mert Aydoğan, “Biz böyle bir şey beklemiyorduk, bu fiyatları 3 yıl geçse bile görmezdik. İşlerimizi de kötü etkiledi ve mutlu değiliz. Bizim vatandaşımız uraya gelip 15 bin TL’ye daire kiralamayacak. Ukrayna’da bu kriz mutlaka bitecek. Bu kriz bittiğinde, balon patladığında yine yerli halk buraya gelemeyecek. Mal sahibi şimdi 15 bin TL’ye verdiği daireyi 3 ay sonra, 3 4 bin TL ‘ye verir mi? Hep söyleniyor, “emlakçılar fiyatı arttırdı”. Emlakçıların bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Mal sahibi gelir, emlakçıya fiyatı bu der. Ben bu fiyata vermeyelim desem, sen vermezsen veren var diyor ve gidiyor. Çantacı, ayakçı diye tabir edilen kişiler var bunlar evi veriyor kiraya.4 aylık 140 bin TL’ye peşin daire kiralayanları biliyoruz. Bu bana gire bir fırsatçılık, umarım düzelir. Biz kendi ülkemizde üç gün sonra yabancı mı olacağız” diye konuştu.

"Kiralar nerdeyse on katına çıktı"
7 yıldır Hurma’da kirada oturan Ayşe Doğural, “Bin 500 TL’ye oturuyordum ama ev sahibi evi satılığa çıkardı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kiralık ev yok bölgede. Olanlarda 10,1520 bin TL. Kiralar on katına çıktı. Yabancılarla iç iç içe yaşıyoruz, Antalya’yı istila ettiler. Bizim milletimizde fırsatçı, ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

"Deli rakamlar"
8 yıldır Liman Mahallesi’nde kirada oturan Mine Ayaz, “Kira ücretlerinde müthiş bir artış oldu. Yüzde yüzün üzerlerinde zamlar oldu. Ev sahipleri uzun süreli kiracılarını çıkarmaya başladı, onun yerine yabancıları alıyor 10,15,20 bin TL’lik fiyatlara. Deli rakamlar. Bir artı bir evin fiyatı 25 bin olamaz, olmamalıdır. 56 ay kazanacak ev sahipleri sonra ne yapacaklar. Onlar gidecek, bizler kalacağız. Ülkelerine döndüğünde Türk ev sahipleri ne yapmayı düşünüyor. Bin 150 TL’ydi kiram, 2 bin 500 TL oldu. Ama çok uzun kiracıyım. Artış bende yüzde yüz on yedi oldu. Bizde de tedirginlik var. Bugün dese ki çıkın çıkmak zorundayım. Bu civarda ortalama 89 binden aşağı ev bulamam” diye konuştu.

"Fiyatlar uçmuş durumda"
Kiralık ev bulmakta sorun yaşayan Yasemin Özçengel, bazı sorunlardan dolayı yaklaşık 10 aydır ev aradığını ve bütçesine uygun ev bulamadığından dert yandı.
Konyaaltı’nda uygun fiyata ev bulmanın hayal olduğunun altını çizen Özçengel, “Ciddi bir sorun yaşıyoruz. En düşük ev 5 bin TL’den başlıyor, fiyatlar uçmuş durumda. Asgari ücretle geçinen birisiyim. Ev kirası mı vereyim, nasıl geçineyim. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Oğlumun okulundan dolayı daha merkezi yerlere bakıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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