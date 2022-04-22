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İkinci el araç alacaklar dikkat Otomotiv sektör temsilcisi Kocademir: “Kayıt dışı bir yerden alınacak aracın garantisi olmaz”

İHA

İkinci el araç alım satımında Antalya'nın Türkiye'nin en çok satış yapılan kentlerinden biri olduğunu ifade eden otomotiv sektörü temsilcisi İbrahim Kocademir, satış sırasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak alım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İkinci el araç alacaklar dikkat Otomotiv sektör temsilcisi Kocademir: “Kayıt dışı bir yerden alınacak aracın garantisi olmaz”

İkinci el araç alım satımında Antalya’nın Türkiye’nin en çok satış yapılan kentlerinden biri olduğunu ifade eden otomotiv sektörü temsilcisi İbrahim Kocademir, satış sırasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak alım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Yetkisiz galerilerden alım yapmayın”
Türkiye’nin ikinci el araç satışında en hareketli kentlerinin başında gelen Antalya’da son dönemde satış sonrası yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan otomotiv sektörü temsilcisi İbrahim Kocademir, alımsatım işlemlerinin kayıt dışı firmalardan yapılmaması gerektiğini söyledi. Son dönemlerde artan fiyatlardan dolayı çok sayıda dolandırılma vakasının yaşandığını ifade eden Kocademir, “İnternet üzerinden yetkisiz satış yapan kişiler ve kayıt dışı alım satan yapan kişilere mutlaka dikkat etmek gerekiyor” dedi.

“Sahte ekspertiz raporuna dikkat”
Araç fiyatlarının yükseldiği dönemde satışlarda birçok dolandırıcılık yöntemi olduğunu kaydeden Kocademir, “İnternetten uygun fiyatlı bir araç göstererek ya da piyasa fiyatının çok altında bir aracı satışa çıkararak olmayan bir araç üzerinden kaparo alanlar da var, sahte ekspertiz raporu ile çok büyük kazalar yapmış araçları kazasız diye satanlar da var. Vatandaşlarımıza çok dikkatli olmalarını ve satış yapan firmadan mutlaka kayıtlı olduğuna dair yetki belgelerini istemeli” diye konuştu.

“Fırsatçılara şans tanımayın”
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ya da yetki belgesi olmayan ikinci el galerilerden uzak durulması gerektiğini ifade eden otomotivci İbrahim Kocademir, “Araç almak isteyen vatandaşlarımız mutlaka alacakları arabalarda TSE belgesi olan bir firmadan ekspertiz raporu almalılar. Ayrıca vatandaşlarımız yetkisiz ve belgesi olmayan birinden alacakları bir aracı mutlaka görmeliler. Böyle bir araca görmeden kesinlikle kaparo ödememeliler. Kayıt dışı bir yerden alınacak bir aracın kesinlikle garantisi olmayacaktır. Bu yüzden güvenilir ve kayıtlı bir satıcı ile görüşmeliler. Şu anda ikinci el araç piyasasındaki hareketlilikten dolayı ortaya çıkan fırsatçılara şans tanınmamalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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