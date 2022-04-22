Kirada oturan ATSO Başkanı da fiyat artışlarına isyan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kirada oturan ATSO Başkanı da fiyat artışlarına isyan etti

DHA

Kirada oturan ATSO Başkanı da fiyat artışlarına isyan etti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-UKRAYNARusya savaşı sonrası başlayan göçle birlikte Antalya'da kira fiyatları, astronomik rakamlara ulaştı. Kirada oturduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Ev sahibim ne yapacak, ben de bilmiyorum. 3-4 misline çıkan kiralar, şehirde yaşayanlar için risk oluşturmaya başladı. 1+1'ler 13 bin TL aylık, 12 ay kiraya veriliyor" dedi.
Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'dan göç eden birçok kişi, Antalya'yı tercih ediyor. Özellikle yerleşik yabancıların yaşadığı Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa gibi sahil ilçeleri, göç eden Ukraynalıların da tercihi oldu. Geçen yıla göre kira fiyatları 3-4 kat artarken, kirada oturanlar ile yaz dönemi kente gelerek ev tutanlar için de büyük risk oluştu.
KONUT SATIŞININ YÜZDE 23'Ü YABANCIYA
ATSO Başkanı Davut Çetin, bu riske dikkat çekerek, artışlara karşı yasal düzenleme önerisinde bulundu. Antalya'nın İstanbul'dan sonra yabancıya en çok konut satış yapılan il olduğunu belirten Çetin, "Geçen sene 66 bin civarında konut satışımız var; bunun 16 bin 900'ü, yüzde 23'ü yabancıya yapılmış. Şimdiyse özellikle Ukrayna'dan gelenler nedeniyle kiralama ve satın almada çok büyük artış var. Hükümetimizin vatandaşlıkla ilgili 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardığı karar sonrası talep bir miktar düşer mi diye bakıyoruz ama maalesef öyle bir düşüş yok" dedi.
YERLİ KİRACILAR İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTU
Bu talebin Antalya'yı şimdi tersine etkilemeye başladığını söyleyen Çetin, "Antalya'da konut fiyatları 2-3'e katlandı, inşaat maliyetlerinde de artış var. Fakat yabancıya satışın da çok fazla olmasından dolayı konut satışlarında ciddi yükseliş var. Asıl kiralarda çok büyük yükselme var. Antalya'da neredeyse son 2-3 ayda kira fiyatları 3 misline geldi. Bu da şehirde yaşayanlar için başka bir risk oluşturmaya başladı. Çünkü halkın da kiraladığı alanlar var. Bu kadar ciddi kira artışları, halka çok ciddi sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.
'EV SAHİBİ-KİRACI UYUŞMAZLIKLARI PATLADI'
Bu kadar yüksek fiyatlara gelinmesinin Antalya açısından çok iyi görünmediğini belirten Çetin, "Bizim de kiracılarımız var. 3 bin liraya otururken, aynı evin üst katı 10-12 bin liraya kiraya veriliyor ve 12 aylık peşin alıyorlar. Alt kattaki ev sahibi de kiracısını o fiyatlara çıkarmaya çalışıyor. Şu anda, mahkemelerdeki en büyük uyuşmazlık; kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları ve Antalya'da bu patlamış durumda. Bir balon var; bu balonun bir an evvel inmesi lazım. Ukrayna'dan gelen, savaştan kaçanların neredeyse 2-3 katına ve 12 aylık peşin ev kiralandığını hep görüyor ve duyuyoruz. Antalya açısından bu çok iyi değil" ifadelerini kullandı.
1+1'LER AYLIK 13 BİN TL'DEN KİRALANIYOR
Antalya'ya yaz döneminde çalışmak için gelenlerin de ev kiralayacağını anlatan Çetin, "Burada yaşayıp, evi olmayan birçok vatandaşımız var; ev kirası ödüyor. Şu anda aldıkları maaşlar belli, ev kiraları neredeyse maaşları geçmiş durumda. Bu Antalya için risk oluşturuyor. Her sektörün çalışanları için bu durum yaşanıyor. Ben de kiracıyım. Ev sahibim ne yapacak, ben de bilmiyorum. 3-4 misline çıkan kiralar, şehirde yaşayanlar için risk oluşturmaya başladı. 1+1'ler 13 bin TL aylık, 12 ay kiraya veriliyor. Oturduğumuz evler 5-6 bin lira, bir kat üstümüz 20 bin liraya kiraya veriliyor" dedi.
'BU BALONUN BİRAZ İNMESİ LAZIM'
Geçen yıl kiraların arttığını, bir de üzerine savaş maliyetinin eklendiğini dile getiren Çetin, "Bu da şehirde yaşayanlar, sabit gelirliler için dayanılacak durum değil. Gerçekten karşılanması güç rakamlara doğru çıkıyor. Buna biraz balon diyorum, bu balonun biraz inmesi lazım. Bir de 12 aylık peşin ödeniyor. Ukrayna'dan gelmiş, 12 aylık peşin ödüyor, 12 ay sonra dönecek demektir. Mülk sahiplerinin gelir dengesini de bozacak, seneye bu kiraları bulamayacaklar. Onun için iyi düşünerek, bu kiralar belirlenmelidir" diye konuştu.
KENDİSİNDEN ÖRNEK VERDİ
Bu ay kira sözleşmesinin biteceğini açıklayan Çetin, "Kendimden örnek vereyim; sözleşmem bu ay bitiyor, mülk sahibi muhtemelen 2 ya da 3 katı kira isteyecek. Oturup, konuşacağız. 5 bin 750'ye oturuyorum, ne kadar vereceğim ben de bilmiyorum. Üst katım 20 bin liraya verildi. Ukrayna-Rusya tarafından gelenleri duydukça mülk sahiplerinin iştahı kabarıyor. Mutlaka sakinleşmesi, belki de yasa ve yönetmelikle sınırlandırma getirilmesi gerekebilir. Evlerini boşaltıp kiraya verenler var veya başka ilde yaşayıp burada evi olanların hepsine şu anda talep gidiyor. '10001200 dolara evinizi kiraya verebiliriz, boş duruyor' diye birçok arkadaş duyuyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-04-22 13:05:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizm merkezi Kaş’ta 4 bin kişi iftarda buluştu
YEREL HABERLER Turizm merkezi Kaş’ta 4 bin kişi iftarda buluştu
Ramazan Etkinliklerinde dünya çocuklarından gösteri
YEREL HABERLER Ramazan Etkinliklerinde dünya çocuklarından gösteri
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisinin cenazesi morgtan alındı
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisinin ...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki ...
Üniversiteli Burhan, falezlerden düşüp öldü
YEREL HABERLER Üniversiteli Burhan, falezlerden düşüp öldü
AÜ’de I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yasallığı konferansı
YEREL HABERLER AÜ’de I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yasallığı ...
Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcılar Antalya'dan yer arıyor
YEREL HABERLER Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcılar Antalya'dan yer ...
İkinci el araç alacaklar dikkat Otomotiv sektör temsilcisi Kocademir: “Kayıt dışı bir yerden alınacak aracın garantisi olmaz”
YEREL HABERLER İkinci el araç alacaklar dikkat Otomotiv sektör ...
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, gitar çalarken dengesini kaybedip düştüğü falezlerde öldü
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi ...
23 Nisan için sahne çocukların oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan için sahne çocukların oldu
'Patara'nın yunusu', gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı
YEREL HABERLER 'Patara'nın yunusu', gömüldüğü yerden 10 yıl sonra ...
Kiraları ev sahipleri ile aracılar şişiriyor Turizm kenti Antalya'da ev kiralarında 2 ay içinde rekor yükseliş Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle talep artınca Antalya'da kiralar 5 kat arttı 2 ay önce 2-3 bin TL'ye kiraya verilen daireler, bugün 15-20 bin TL'ye kiralanıyor Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar: "Fiyatları emlakçılar değil, ev sahibi ile aracılar yükseltiyor" "Bu fiyatların balon olduğuna inanıyorum ama bir denetleme kesinlikle gelmesi lazım"
YEREL HABERLER Kiraları ev sahipleri ile aracılar şişiriyor Turizm ...
Antalya’da 5 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da 5 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
İlk defa uçak yolculuğu yapan çocuklar, Çanakkale gezisi ve Solo Türk gösterisiyle bayramlarını erken yaşadı Çanakkale Destanı’nı yerinde görüp, rehberlerden dinleyen çocuklar, 23 Nisan provalarına hazırlanan Solo Türk’ün gösterisiyle de heyecanı dorukta yaşadı
YEREL HABERLER İlk defa uçak yolculuğu yapan çocuklar, Çanakkale ...
CSKA'dan Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme saldıranın takımında oynayamazdım
YEREL HABERLER CSKA'dan Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme ...
Antalya’da sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı Şüphelinin aracında sahte 10 bin 200 dolara el konuldu
YEREL HABERLER Antalya’da sahte dolar operasyonu: 2 ...
Yaptıkları sahte alkolden zehirlendiler, hastaneyi birbirine kattılar Tartıştıkları güvenlik görevlisini hastanelik ettiler Alkol zehirlenmesinden sevk edildikleri hastanede taşkınlık çıkaran baba oğul güçlükle gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yaptıkları sahte alkolden zehirlendiler, hastaneyi ...
Otizmli bireylere köpekli terapi
YEREL HABERLER Otizmli bireylere köpekli terapi
Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı
YEREL HABERLER Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı
CSKA'dan Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme saldıranın takımında oynayamazdım
YEREL HABERLER CSKA'dan Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme ...
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Op. Dr. İşgören: “Yanlış beslenme tarzı böbrek taşına neden olabilir”
YEREL HABERLER Op. Dr. İşgören: “Yanlış beslenme tarzı böbrek taşına ...
ATB Başkanı Çandır: “Tarımsal girdi enflasyonları 6 yılın rekorunu kırıyor”
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Tarımsal girdi enflasyonları 6 ...
Alanya’da yaşayan 130 milletten yerleşik yabancılar iftar sofrasında buluştu Alanya’daki yerleşik yabancılar Ramazan heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Alanya’da yaşayan 130 milletten yerleşik yabancılar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.