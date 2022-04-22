Ramazan Etkinliklerinde dünya çocuklarından gösteri

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23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği çerçevesinde Antalya’ya gelen konuk ülke çocukları, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Etkinliklerinde sahne aldı. Dünya çocuklarının renkli gösterileri büyük alkış aldı.



“Müzik ziyafeti ve renkli gösteriler”

Her gün farklı konser ve etkinliklerle Antalyalıların Ramazan Ayı’nı dolu dolu geçirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Etkinliklerinde çocuklara özel program ile coşku dolu anlar yaşandı. Programda ilk olarak sahneye çıkan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Korosu'nun 'Dünya Müzikleri Konseri' izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.



“Alkışlar dünya çocuklarına”

Daha sonra 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği kutlamaları bünyesinde Antalya’ya gelen dünya çocukları gösterilerini gerçekleştirdi. Uluslararası Çocuk Gösterileri bünyesinde Kırgızistan, Gürcistan, Litvanya, Filistin, Bulgaristan, Estonya ve Özbekistan’dan oluşan dünya çocukları birbirinden renkli müzik ve dans gösterisi sahneledi. Konuk ülke çocukları izleyenlerden büyük alkış aldı.

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