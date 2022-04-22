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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da sahil büfelerinin bir kısmı Alanyaspor’a gelir olacak

İHA

Alanya’da sahil büfelerinin bir kısmı Alanyaspor’a gelir olacak

Alanya’da otel bölgelerinde yer almayan sahil büfelerinin işletme hakkının Alanyaspor’a devri için sponsorluk ve iş birliği anlaşması imza töreni düzenlendi. Törende Başkan Yücel, “Boşta kalan sahil büfesi yerlerini ortak değerimiz Alanyaspor üzerinden işletilmesini istedik. Hayırlı olsun” dedi.
Alanya merkezinin dışındaki otel bölgelerinde yer almayan sahil büfelerinin işletme hakkının Alanyaspor’a devri için anlaşmas töreni düzenlendi. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili katıldı.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, hem Alanyaspor’a destek olması, hem de büfelerin farklı amaçlarla kullanılmaması amacıyla anlaşmanın yapıldığını söyledi. Otel bölgesi dışında kalan sahil büfelerinin bugüne kadar Alanya’nın kanayan bir yarası olduğunu belirten Sili, “Başta belediye başkanımız olmak üzere konuya el atıldı ve sahillerin rant kapısı olmaktan çıkarılması amacıyla ciddi bir çalışma yapıldı. Bu çalışma, restoran ve düğün salonu gibi çeşitli vesilelerle gece kapanmayan farklı amaçlarla çalışan büfelerin ortadan kaldırılması, Demirtaş’tan Alara Çayına kadar belirli bir düzen ve disiplin içerisinde işlemesinin sağlanması amacıyla belediyeye alınmasıydı. Bu süreci öncelikle otellerimiz olmak üzere tüm tesislerimize sahillerde hizmet verebilecekleri noktaları anlaşarak başlattık. İnşaatları devam ediyor. Bu ay sonuna kadar da tamamlanmış olacak” dedi.

Otel olmayan ve boş alanlarda kalan sahil büfeleri için Alanyaspor’un destek olduğunu dile getiren Sili, “Sağ olsun Hasan başkanım da ‘biz bunları alırız’ diyerek bizlere destek oldu. Hem Alanyaspor’umuza destek olması amacıyla, hem de büfelerin farklı amaçlarla kullanılmaması amacıyla, diğer spor kulüplerimizle birlikte Alanyaspor’umuzla anlaşmalar yaparak kalan büfeleri de onlara devrettik. Tüm bu büfelerin sorumluluğu yine derneğimizde ve belediyemizde olacak. İşleyişle alakalı detaylar da hem Alanyaspor’umuz, hem de değir spor kulüplerimiz tarafından dışına çıkılmayacak kurallar olarak belirlendi ve deklare edildi. Ümit ediyorum ki Alanya’nın bu sorunu bir daha gündeme gelmeyecek ve buraya gelen misafirlerimiz, burada yaşayan vatandaşlarımız ve bizler sahillerimizden rahat, düzgün ve belirli standartlar çerçevesinde yararlanabileceğiz. Alanya turizmine artı bir katkısının olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Hasan Çavuşoğlu: “Kulübümüz bu büfeleri ALTİD’in kontrolünde işletecek”
Alanyaspor yönetiminin ilçenin ihtiyacı olan her konuda hazır olduğunu belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Belediye başkanımız Adem Murat Yücel kulübümüze, Alanya Kestelspor’a ve diğer spor kulüplerimize her zaman destek veriyor. Kulübümüze sabit gelir kaynakları oluşturulması konusunda birlikte hareket etmemizden dolayı Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanımız Burhan Sili ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Kulübümüz bu büfeleri ALTİD’in kontrolünde işletecek. Hep birlikte Alanya’mızın her türlü hizmetinde birlik beraberlik içerisindeyiz. Alanyaspor yönetimi olarak şehrimizin ihtiyacı olan her konuda hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Adem Murat Yücel: “Ortak değerimiz Alanyaspor üzerinden işletilmesini istedik”
Bu işbirliğinde atılan adımların doğru olduğuna inandıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de şöyle konuştu: “Doğu ve batı sahil düzenlemeleri konusunda hedefimiz vardı. Merkezde olan yönetim şeklini tek tip olarak doğu ve batı mahallelerimizdeki sahillerimizde de uygulamak istiyorduk. Bu çalışmaları 2 yıldır pandemi nedeniyle askıya almak zorunda kalmıştık. Bu düzenlemeyi yaparken eşit ve adil olmak için mücadele ettik. Örneğin Mahmutlar’da daha önce 80’e yakın otel varken, son dönemde otel sayısının 20’li rakamlara düşmesi bizi sıkıntıya soktu. Bizim ortak değerimiz olan Alanyaspor da burada bizim imdadımıza yetişti. Biz de boşta kalan sahil büfesi yerlerini ortak değerimiz Alanyaspor üzerinden işletilmesini istedik. Protokol çerçevesinde Alanyaspor ile birlikte tüm spor kulüplerimize destek sağlamak amacıyla böyle bir yol izledik. Zamanla sahillerin düzenli ve güvenli olduğunu göreceğiz. Gittiğimiz yolun doğru olduğuna inanıyor bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na, ALTİD Başkanı Burhan Sili’ye ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’e teşekkür ediyorum.”

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