Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kafede çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada garsonlardan Edanur Demir'i (17) tabancayla öldüren Semih Melih Dönmez'in (22), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 8 Ocak gecesi Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı´ndaki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. ile Sefa Melih Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanlarına gelen kafe çalışanı Edanur Demir, Sefa Melih Dönmez'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur Demir, kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Dönmez, yakalanıp, tutuklandı. Semih Melih Dönmez hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Sefa Melih Dönmez, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dönmez'e kaçmasında yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanıklar O.A.K, B.B. ile taraf avukatları ve mağdur yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

'NASIL OLDU ANLAMADIM'

Sefa Melih Dönmez savunmasında, olayın meydana geldiği kafede kız arkadaşının çalıştığını, bu nedenle sık sık gittiğini anlattı. Saat 01.00 sıralarında kafeden çıkmak üzere olan Edanur Demir'e şaka amacıyla "02.00'de gidersin, niye erken gidiyorsun" diyerek takıldığını aktaran Dönmez, "O da 'Ne olacak, silah mı çekeceksin' dedi. Ben de silahı çıkardım. Yere doğru tutmuştum. O sırada Edanur, 'Ben silahtan korkmam enişte' diyerek elimden tutarak silahı başına doğru çekti ve silah ateş aldı. Silah emniyetteydi. Nasıl oldu anlamadım. Silahın ağzına mermiyi ben sürdüm ama emniyette olduğunu bilerek sürdüm. Olaydan sonra panikledim. Taksiyle arkadaşımın evine gittim. Oradan da O.A.K. ve B.B. ile Burdur'a gittim" dedi.

Sanık avukatı Abdullah İlkkahraman, Adli Tıp Kurumu raporuna göre aşağıdan yukarıya doğru bir mermi çıkışı olduğunu aktardı. Bu nedenle silahı ani kaldırmadan dolayı olayın gerçekleştiğini savunan İlkkahraman, ani hareket nedeniyle silahın emniyet iğnesinin kendiliğinden düşmüş olabileceği üzerinde durulabileceğini belirterek, müvekkili Sefa Melih Dönmez'in bir kastı olmadığını ileri sürdü. Sanık avukatı Damla Erarslan da müvekkilinin öldürme kastı bulunmadığını belirterek, olayın şakalaşma sırasında gerçekleştiğini iddia etti.

'BENİM YÜREĞİM YANDI'

Edanur Demir'in annesi Pakize Çiftçi, kızının daha 17 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek, kızının silahtan korkmadığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Kızı Edanur Demir'in silah nedir bilmediğini aktaran Çiftçi, "Kasten yaptıklarını düşünüyorum. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum. Benim yüreğim yandı. Hiçbir şey olmamış gibi böyle konuşuyor" dedi.

KARDEŞİNİN KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ

Edanur Demir'in kardeşi Esra Demir de sanık ile kardeşinin yakın arkadaş olduğu iddiasının doğru olmadığını, sanığın silah ticareti yaptığını iddia etti. Diğer kardeşi Zehra Demir de kardeşinin kasten öldürüldüğünü savunarak, sanığın ambulans çağırmadan olay yerinden kaçtığını, bir saat sonra ise kola ve cips yiyecek kadar rahat olduğunu öne sürdü.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Şikayetçi avukatı Gizem Kaya ise 17 yaşındaki bir çocuğun sakin bir şekilde silahı kafasına götürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunarak, sanığın ifadesini kabul etmediklerini aktardı.

'SİLAHLA ŞAKA OLMAZ DİYECEKTİM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen E.D. olayın mağdur ile sanık arasında şakalaşırken yaşandığını iddia ederek, "Sefa Melih Dönmez silahı belinden çıkardı ve yere doğru tuttu. Daha sonra Edanur 'Böyle tutulmaz' diyerek Sefa Melih Dönmez'in kolundan tuttu. Sefa Melih Dönmez'e 'Silahla şaka olmaz' diyecektim, dememe kalmadan silah patladı. Ateşleme sırasında Edanur'un eli yukarıdaydı" dedi.

'ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME'

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Sefa Melih Dönmez'in 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B.'nin ise sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Sefa Melih Dönmez, kasten öldürme suçundan cezalandırılma talebini kabul etmediğini söyleyerek "İsteyerek arkadaşımı nasıl öldüreyim? Hala olayın şokundayım. Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım" diye konuştu.

'O GÜN 1 DEĞİL 3 CAN ALDI'

Edanur Demir'in ablası Esra Demir, ikiz çocuklara hamile olan dayısının eşinin de yaşanan olay nedeniyle çocuklarını kaybettiğini anlatarak, "Türkiye'de kadınlar evde, işte. Parkta her yerde öldürülüyor. Ben bu ülkede kadın olarak yaşamaktan nefret ettim" dedi. Zehra Demir ise olayın kasten yapıldığının aşikar olduğunu belirterek, "Sefa Melih Dönmez, o gün bir değil 3 can aldı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Vicdanı hiç mi sızlamadı?" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-04-22 16:33:09



