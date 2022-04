Başkan Böcek: “Projelerimizle kalıcı eserler bırakacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’da muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Alanya’nın 102 mahallesinin hizmetinde olduklarını, dönemi kurtarmak için değil, projelerle kalıcı eserler bırakmak istediklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Görsel yatırım yapmıyoruz. A’dan Z’ye Antalya’ya da, Alanya’ya da yapılması gereken projeleri yapıyoruz” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretlerine Alanya ile devam etti. Meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, danışmanları, daire başkanları ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte Alanya’ya çıkartma yapan Başkan Böcek, temaslarına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’i ziyaret ederek başladı. Kaymakam Ürkmezer, Alanya’da Büyükşehir ekibiyle huzurlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek “Ne zaman ihtiyaç duysak karşılıklı birbirimizin yanında oluyoruz. Bu vesileyle size ve personelinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Böcek daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek, ev sahipliği için teşekkür etti. Yücel, Başkan Böcek’in ziyaretinden onur duyduklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi ile ortak noktada buluşarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Böcek’e Alanya’daki programında CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan ve partili yöneticiler de eşlik etti.



“ALTSO’yu ziyaret etti”

Başkan Böcek, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ALTSO) geçti. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile görüşen Böcek, Alanya’ya en iyi hizmetleri getirmek için çalıştıklarını söyledi. “Alanya’ya hizmet konusunda ne zaman kapısını çalsak bizleri yalnız bırakmadı” diyen ALTSO Başkanı Şahin, “Muhittin Başkan her zaman yanımızda oldu” dedi.



“Sorun öneri talep dinledi”

Ziyaretin ardından Başkan Böcek, ALTSO Toplantı Salonu’nun da muhtar ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Alanya’da geleneksel toplantılarını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Böcek, herkesin Ramazan Ayı’nı kutladı. Tüm ekibiyle birlikte Alanya’da sorun, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Böcek, toplantıda içme suyu, ulaşım, trafik, kanalizasyon, asfalt, sondaj, yayla yolları, mezarlık bakım ve onarımı gibi konularda gelen taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.



“102 mahallenin hizmetindeyiz”

Başkan Böcek, Alanya’nın 102 mahallesinin hizmetinde olduklarını belirterek, Alanya’ya seçimden bugüne kadar ASAT olarak 205 Milyon liralık yatırımı tamamladıklarını belirtti. Başkan Böcek, “450 milyon liralık yatırım da ihale bünyesinde. 2022 2024 yılları arasında tamamlayacağız. Bütçesi hazırlanmış, bütçe ödeneği olan ihale çerçevesinde projesi hazırlanmış olan işler. Ayrıca Antalya’nın dört bölgesinde 25 milyon liralık mezarlık ihalesi yapıyoruz ” dedi.



“Bahane değil hizmet üretiyoruz”

Türkiye’de bütçesine göre borçlu belediyelerin başında Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, bahane üretmeden hizmet ürettiklerini belirtti. Başkan Böcek, “Ben dönemi kurtarmak için Antalya’ya görsel yatırım yapmıyorum. A’dan Z’ye Alanya’ya yapılması gerekenleri yapıyorum. 1970’li yıllarda köylümün su içtiği asbestli kanser yapan borulardan size su içirmeyeceğim. Geçmiş dönemdeki tecrübe bilgi ve başarımızla yapılması gereken tüm çalışmaları yapacağız” diye konuştu.



“90 su deposu için ihale”

Muhtarlardan gelen su alt yapısı ve su deposu talepleri üzerine de açıklama yapan Başkan Böcek, 20222023 yıllarını kapsayacak şekilde bölgede 90 su deposunun yeniden yapılması noktasında ihale hazırlıklarının tamamladığını, bayramdan sonra ihaleye çıkılacağını, Ağustos Ayı sonu gibi de çalışmalara başlamayı planladıklarını açıkladı. “Ben buraya boy göstermeye gelmedim” diyen Başkan Böcek, toplantıda konuşulanların ve taleplerin tek tek not alındığını ve konuların takip edildiğini söyledi.



“Kalıcı eserler bırakmak istiyoruz”

Alanya’da yapılan altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Muhittin Böcek, “Biz yaptığımız projelerde kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Projelerimizi planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefimizle yapıyoruz. Alanya’da 3 etapta kanalizasyon projesi yapacağız. Kestel’de 120 kilometre kanalizasyon projesi, Demirtaş’ta birinci etapta 60 kilometre kanalizasyon projesini bitirdik, yer tahsisini yaptık. İkinci etapta da, proje çalışmalarını yapıyoruz. Alanya’da 2024 yılına kadar 180 kilometre kanalizasyon suyu yatırım programımız var. Son aylarda Alanya’da 13 bin yeni numarataj verildi. Projelerimizi dönemi kurtarmak için yapmıyoruz. 3040 yılı öngörerek yapıyoruz” diye konuştu.



“Su kesintileri en aza inecek”

Alanya gibi turizm bölgelerinde nüfus artışının hızlı olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, Alanya’ya yapılacak yatırımları da buna göre planladıklarını belirtti. Geçmişte Alanya İçme Suyu Arıtma Tesisinin Alanya merkeze göre yapıldığını aktaran Başkan Böcek, projenin kapasitesini arttırarak Kestel’e kadar tüm coğrafyayı kapsayacak şekilde yeniden planlandığını anlattı. Alanya’da sık sık elektrik kesintisi yaşandığını vurgulayan Başkan Böcek, “386 tane terfi istasyonumuz ve sondajımız var. Bu elektrik kesintilerinden istasyonlarımız ve vatandaşlarımız zaman zaman olumsuz etkileniyor. 100 milyon TL’lik bu yatırımla, su kesintilerini en aza indirmek için de proje geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.



“Hal mevcut şekliyle tamamlanacak”

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği yönetimiyle de bir araya gelen Başkan Böcek, komisyoncuların Türkler’de inşaatı devam eden Hal Kompleksi ile ilgili şikayet ve taleplerini dinledi. “Bu projeyi biz başlatmadık. Devir aldığımızda yüzde 33’ü tamamlanmıştı. Bugüne kadar halcilerin bize bir şikayeti olmadı. Sundurma istediler projede olmamasına rağmen iş tamamlanınca yapma sözü verdik. Ancak son günlerde hal esnafımızın söylemleri bizi üzdü. Şu ana kadar işi yapan firmaya 110 milyon TL ödedik. İş bitmek üzere bundan sonra bu projeyi değiştirmek mümkün değil. Burada tüyü bitmemiş yetimin, senin benim ve tüm vatandaşların hakkı var. Hali güzelce yapıp tamamladıktan sonra yeni istekleriniz olursa yerine getirmek için gereğini yaparım” diye konuştu.



“Alanya’da 4 bin kişilik iftar”

Toplantının ardından Başkan Muhittin Böcek, Alanya Salı Pazarı’na geçti. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı iftar programında ilahiler okundu, KuranKerim tilavetinin ardından semazenler eşliğinde iftar yapıldı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Salı Pazarı’nda verdiği iftar yemeğinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Böcek, 11 Ay’ın sultanı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, tüm Alanyalı vatandaşların Ramazan Bayramı da kutladı.

Gittiği her ilçede kadın muhtarları ziyaret eden Başkan Böcek, Alanya ziyaretinde de Güllerpınarı Muhtarı Serap Neğiş’i evinde ziyaret etti.

