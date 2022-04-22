ALKÜ Genel Sekreteri Kartal, görevi Özyürek’e devretti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekterliğinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, görevini Genel Sekreter Yardımcısı Alper Özyürek’e teslim etti.

Ankara’ya görevlendirmesi yapıldığı için görevinden ayrılan önceki Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, düzenlenen törenle görevini ALKÜ’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Alper Özyürek’e devretti.

Bütün bilgi, birikim ve enerjisini ALKÜ faydası için harcamaya gayret gösterdiğini belirten Dr. Sinan Kartal, “2020 yılından bu yana hizmet etmekten ve görev yapmaktan onur duyduğum Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genel Sekreterliğini, Ankara'da Devletimizin başka bir kurumunda görevlendirilmemden dolayı bugün itibarıyla, Sayın Alper Özyürek’e devretmiş bulunmaktayım. Sayın Özyürek’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin bütün bilgi, birikimimi ve enerjimi üniversitemizin fayda ve beklentileri için harcamaya gayret gösterdim. Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde hareket ederek siz değerli mesai arkadaşlarımızla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini daha ileri taşımaya çabaladım. Görev sürem içerisinde akademik ve idari personel olarak üniversitemize katkı sunan tüm mesai arkadaşlarımın haklarını helal etmesini dilerim. Hepinizi Allah’a emanet ediyor; saygı ve muhabbetle esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu.

Görevi devir alan Genel Sekreter Vekili Alper Özyürek, “Rektör ve Rektör Yardımcılarımızla koordineli olarak, Rektörümüzün öngördüğü çalışmalar doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışacağız. Katkıları için Dr. Sinan Kartal’a teşekkür ederim” dedi.

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