Japon Uzay Ajansı'ndan TUG'a 'Onur Ödülü'



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)JAPON Uzay Ajansı'nın (JAXA), Güneş Sistemi'nin oluşumunu incelemeyi amaçlayan ve 'asteroit madenciliği'nin gelişmesi için çok önemli adımlar olarak görülen Hayabusa projesine sağladığı katkılardan dolayı Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne (TUG) 'Onur Ödülü' verdi.

JAXA'nın 2003-2010, 2014-2018 yıllarında yürüttüğü Hayabusa projesi kapsamında ilk kez Ay'dan başka gök cisminin yüzeyinden analiz için örnek alındı. Antalya'da bulunan TUG'un web sitesinden yapılan bilgilendirmede, JAXA'nın, Güneş sisteminin oluşumunu incelemeyi amaçlayan Hayabusa projesinin ilk 2 aşamasının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Projenin ilk aşaması, asteroidin yüzeyiyle fiziksel temas kurmak için tasarlanan Hayabusa uzay aracının 2003´te fırlatılmasıydı. 2005 yılında 25143 Itokawa (1998 SF36) isimli asteroitten örnek toplandı ve incelenmek üzere örneklerin Dünya'ya getirilmesi başarıyla sağlandı. 2010´da tamamlanan Hayabusa görevi ile ilk kez Ay'dan başka bir gök cisminin yüzeyinden analiz için örnek alınmış oldu.

ASTEROİT MADENCİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

JAXA'nın projesinin 2´nci ayağı; 2014 yılında fırlatılan ve 2018´de 162173 Ryugu (1999 JU3) asteroidi ile buluşan Hayabusa-2 uzay aracı. Bu projenin bir diğer önemi, uydu tarafından asteroidin üzerine küçük bir patlayıcı bırakıp yüzeyde yapay krater oluşturulması. Asteroitten toplanan kaya örneklerinin yer aldığı kapsül, planlanan tarihte, 6 Aralık 2020´de Dünya'ya ulaştı.

Her 2 uzay aracıyla gerçekleştirilen ve başarıyla tamamlanan proje, 'asteroit madenciliği'nin gelişmesi için çok önemli adımlar olarak gösterildi. JAXA tarafından Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin, 'https://darts.isas.jaxa.jp/curation/hayabusa2/' sayfasından görülebileceği belirtildi.

RYUGU ASTEROİDİ GÖRÜNTÜLENDİ

TUG'un ise T100 ve RTT150 teleskopları kullanılarak yapılan astrometrik ve fotometrik gözlemlerle bu projeye katkı sağladığı açıklandı. TUG'a bu projeye sağladığı gözlemsel katkılardan dolayı JAXA tarafından 'Onur Ödülü' verildiği kaydedildi. Gözlemlere ilişkin Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü'nden öğretim üyesi Dr. Murat Kaplan yürütücülüğündeki 12BT100-327 projesi verileri ile Hayabusa-2'nin yüzeye en yaklaştığı 'HOME' konumunda yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan ONC-T kamerası ile 30 Haziran 2018'de çektiği Ryugu asteroidi görüntüsü de paylaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-04-23 10:48:27



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