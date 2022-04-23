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Savaştan kaçan Ukraynalı, parasını konuta yatırdı

DHA

Savaştan kaçan Ukraynalı, parasını konuta yatırdı


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'deki gayrimenkul sektörü yabancılardan büyük ilgi görüyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya gelen Ukraynalılar, aylığı 20-40 bin liradan daire kiralayıp, yıllık peşin ödüyor. 2021'e göre 2022 yılı Mart ayında Rusların konut satın alımı yüzde 30 artarken, Ukraynalılarda artış yüzde 80'e ulaştı.
Turizm kenti Antalya'da her yıl milyonlarca tatilci ağırlanıyor. Kente gelenler deniz, kum ve güneş üçlüsünden etkilenerek yatırım yapıyor. Her yıl artan yabancıya konut satışı özellikle pandemi döneminde büyük ivme kazandı. Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan İran, Irak ve Rusya vatandaşlarının tercih sıralamasında, İstanbul'un ardından Antalya geliyor. Özellikle Ruslar, uzun turizm sezonu nedeniyle Antalya'ya ilgi gösterirken, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ise Antalya'daki gayrimenkul sektörüne hareket getirdi. Kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı. Daha güvenli olduğu için savaştan kaçarak Türkiye'ye ve çoğunlukla Antalya'ya sığınan Ukraynalıların büyük bölümü, Ukrayna plakalı otomobilleriyle kent trafiğinde seyrediyor. Ekonomik gücü yüksek bazı sığınmacı Ukraynalılar, lüks sitelerde aylığı 20-40 bin lira olan ve yıllık peşin ödeyerek kiraladıkları dairelerde yaşarken bazıları ise Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşti.
TÜİK VERİLERİ ARTIŞI GÖSTERİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'yabancıya konut satışları' verilerinde Antalya, İstanbul'dan sonra yabancıların ilgi gösterdiği ikinci kent özelliğini sürdürüyor. 2021 yılı Türkiye genelinde ilk 3 ayda yabancıya 9 bin 887 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemin 2022 yılına bakıldığında ise yüzde 45 artışla 14 bin 344 konutun yabancıya satıldığı verilere yansıdı. Konut satışında ilk 3 sırada İran, Irak ve Rusya vatandaşları yer alıyor.
Aylık veriler değerlendirildiğinde ise her iki yılda da mart ayında konut satışında artış yaşandığı görüldü. Geçen yıl Antalya'da ocak ayında 462, şubatta 533, mart ayında ise 889 konut yabancılara satıldı. 2022 yılında ise bu rakamlar artış gösterdi. Ocakta 914, şubatta 1099, martta ise 1434 konut yabancıların oldu. 2022 yılı Mart ayında, önceki yılın aynı dönemine göre konut satışında yüzde 61 artış yaşandı.
UKRAYNALILAR, RUSLARA GÖRE DAHA FAZLA KONUT ALDI
2021 yılı ilk 3 aylık döneminde Ruslar, Türkiye genelinde 938 konut satın aldı. Bu rakam ,2022 yılı aynı döneminde 1535'e yükseldi. Artış, yüzde 63 olarak verilere yansıdı. Türkiye'de gayrimenkul yatırımında 7'nci sırada yer alan Ukraynalılar, geçen yıl ilk 3 ayda Türkiye genelinde 222 konut satın aldı. Bu rakam 2022 yılı aynı döneminde 381'e yükseldi. Artış yüzde 71 oldu. Şubat sonu itibarıyla başlayan savaşın etkileri mart ayında net şekilde görüldü. 2021 Mart ayında Ukraynalılar 93 konut aldı. Bu rakam 2022 yılı Mart ayında 168 oldu. 2021 Mart ayında Ruslar 419 konut alırken, bu rakam 2022 yılı Mart ayında 547 oldu. Her iki ülke vatandaşlarının satın almalarında artış yaşandığı görüldü. Ruslarda mart ayındaki konut satın alma artışı yüzde 30'larda kalırken, Ukraynalılarda artış yüzde 80'e ulaştı.
'AYLIK 40 BİN LİRAYA 1 YILLIK PEŞİNATLI DAİRE VAR'
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, kentteki konut hareketliliğinin pandemi döneminde başladığını söyledi. Konut kredi faiz oranlarının düşük olmasının da sektöre hareketlilik getirdiğini anlatan Ayanoğlu, "Geçen yılın ilk 3 ayında Ruslara konut satışında yüzde 63'lük artış oldu. Ukraynalılarda ise yüzde 71'lik artış yaşandı. Ruslar ve Ukraynalılar güvenli bir yer aradı ve ilgi bu nedenle arttı. Kiralar da artı. 2 bin 5003 bin TL'lik konutlar 10 bin lira oldu. Fiyatların yükselmesinde savaşın etkileri var. Yerli halkımız olumsuz etkilendi" dedi.
Mobilyalı dairelerin fırsatçı ev sahipleri tarafından yüksek fiyatlarda Rus ya da Ukraynalı ailelere kiralandığını da anlatan Ayanoğlu, "Kendisi yalnız yaşadığı evini kiraya verip annesi ve babasının yanına yerleşiyor. Bu evlerin yabancı uyruklu kişilere aylık 40 bin TL'ye kadar verildiğini biliyoruz. Aylık fiyatlar bunlar. İnanılmaz rakamlar" diye konuştu.
'KİRALAR YÜZDE 300 ARTTI'
Gayrimenkul sektöründe Antalya'daki en büyük firmalardan birinin temsilcisi Ömür Kuşçalar, birlikte çalıştığı 180 emlak danışmanıyla bugünlerde yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Türkiye genelinde ev satın almak ya da kiralamak isteyen yabancıların yüzde 60'ına hizmet verdiklerini belirten Kuşçalar, "İşlerimiz, savaşın etkisiyle yüzde 100 arttı. 10 müşteriden 6-7'si Rus ya da Ukraynalı. 2+1 ve 1+1 tercih ediyorlar. Kiralar yüzde 300 arttı, 6 bin liradan 25-30 bin liraya kadar çıktı" dedi.
17 yıldır Antalya'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Ukraynalı İnna Özderin de yoğun günler geçirdiklerini söyledi. Özellikle Ukrayna'dan gelen sığınmacı ailelere yardımcı olduklarını kaydeden Özderin, "Şu anda Ukrayna'da yaşamak çok mümkün değil. Çok stresli ve zor bir durum. Ukrayna'dan buraya gelenler çok. Daha sakin bir yaşam istiyorlar. Daha çok kiralamayı tercih ediyorlar. Üzüldüğümüz de ağladığımız da oldu. Bir müşterim gelip burada yaşayacaktı. Ancak savaş çıkınca bombaların arasından kaçıp geldiler. Aylığı 7 bin liradan yıllık kiraladılar" diye konuştu. 
Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçıp Antalya'ya sığınan Katerina Semerich de Konyaaltı ilçesinde apartta yaşıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-04-23 11:03:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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