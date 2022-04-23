Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti 24 yıllık rehberin cansız bedeni 2 kilometre ilerde bulundu Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen 24 yıllık rehberin kanyonun 2 kilometre aşağısında gece saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Köprülü Kanyon’da gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprülü Konyan'da 24 yıldır rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44) dün öğle saatlerinde iki kişiyi bota alarak gezdirmek istedi. Kanmaz, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle bottan suya düştü. Botta bulunan diğer kişiler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına ailenin isteği üzerine köylüler de destek verdi. Gece saatlerine kadar yapılan çalışma sonrasında şahsın 2 kilometre aşağıda kanyon kenarında cansız bedeni bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kanmaz’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, şahsın ölümü ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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