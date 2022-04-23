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Sebze yüklü kamyon yan yattı

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesine sebze yüklü kamyon yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. Kaza esnasında kamyonda bulunan sebzeler ise etrafa saçıldı.

Sebze yüklü kamyon yan yattı

Antalya'nın Kumluca ilçesine sebze yüklü kamyon yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. Kaza esnasında kamyonda bulunan sebzeler ise etrafa saçıldı.
Kaza, Kumluca ilçesi Besikci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ataş (52) yönetimindeki 07 ADM 24 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında kamyonda bulunan sebzeler etrafa saçıldı. Kamyondan dökülen sebzelerin toplanmasına yoldan geçen yolcular yardım etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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