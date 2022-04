Alanya’da 23 Nisan kutlamaları Ece Seçkin konseriyle son buldu

Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını Ece Seçkin konseriyle son buldu. Seçkin en sevilen şarkılarını alanı dolduran on binlerce vatandaş için seslendirdi.



Ece Seçkin konserinde sahneye gelen ve Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Dünya’nın 60 ülkesinden farklı öğrenciler ve Başkan Yücel ile birlikte bayraklar eşliğinde ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirdi. Başkan Yücel; “Alanya’dan tüm dünyaya bir mesajımız olsun. Dünya’da savaşlar olmasın; çocuklarımız ölmesin. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.



“Çocuklarımız daha mutlu olsun diye varız”

18 yıllık belediye başkanlığı sürecinde en büyük yatırımı gençler ve çocuklara yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yücel, okullar, kreşler, yurtlar, etüt merkezleri inşa ettiklerini söyledi. Başkan Yücel; “Eğitim başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirerek, çocuklarımızın her ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabileceği bir kent inşa etmeye çalıştık. Biz, çocuklarımız daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlansın diye çalışıyoruz. Biz çocuklarımız daha mutlu olsun diye varız. Çocuklarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Alanya’da ilk Türkiye’de sayılı macera parkını hayata geçiriyoruz”

Park ve spor alanlarını arttırmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Başkan Yücel, Alanya’ya 8 yıllık hizmet döneminde 162 parkı çocukların hizmetine açtıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Kızılalan’da Alanya’da bir ilk ve Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan Macera Parkı’nı hayata geçiriyoruz. Tüm mahallelerimizde spor sahalarının sayısını arttırmaya çalışırken, Oba Mahallemizde 18 branşta sporun yapılabileceği, olimpik yüzme havuzunun da yer aldığı Kapalı Spor Kompleksimizin temelini attık, inşallah kısa sürede tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



“Tüm çocuklarımız ve gençlerimizle gurur duyuyorum”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Vatanını, milletini seven, ülkesine faydalı bir insan olmak için çok çalışan, bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda başarılarıyla kendinden söz ettiren tüm çocuklarımızla, gençlerimizle gurur duyuyorum. Türkiye’nin böyle aydınlık yüzlü çocukları olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bugünden daha iyi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, Türk Tarihinin dönüm noktası olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadelerini kullandı.



“Başkan Yücel, Seçkin’e koza tablosu hediye etti”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama gecesinde sahne alan Ece Seçkin’e verdiği konser için teşekkür eden Başkan Yücel ünlü sanatçıya lale demeti çiçek, ipek kozasından işlenmiş gül motifli tablo ve Alanya’nın simgesi çift başlı kartal işlemeli plaket takdim etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevilen şarkılarını ardı ardına söyleyerek Alanyalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatırken sahne vedasında Alanyalı dinleyicilerine teşekkürlerini iletti.

