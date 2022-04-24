Nasreddin Hoca Kreşlerine ön kayıtlar başladı

Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Ahatlı, Erenköy, Sakarya, Teomanpaşa ve Özgürlük şubeleri için ön kayıtlar başladı.

Annelerin çocuklarını huzur ve güven içinde bırakabildiği, miniklerinde ilkokula donanımlı bir şekilde hazırlandığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri için ön kayıt süresi başladı. Uzman eğitimci kadrosu ile Antalya’da örnek gösterilen Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin ön kayıtları 27 Mayıs Cuma günü sona erecek. 20222023 eğitim öğretim dönemi için ön kayıt yaptırmak isteyen veliler, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin telefonları arayarak kayıt için detaylı bilgilere ulaşabilecekler.

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