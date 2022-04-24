Mustafa Sandal’dan 23 Nisan konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Mustafa Sandal konseri ile kutladı. Cumhuriyet Meydanını dolduran on binlerce Antalyalı ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın şarkılarıyla eğlendi. Başkan Muhittin Böcek, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diye seslendiği kalabalığa “Biz hep birlikte ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin, pandemi yasakları nedeniyle iki yıldır mobil ve online etkinliklerle kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yasakların kalkmasıyla büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Antalyalı çocuklara beş gün boyunca kesintisiz dolu dolu bir program hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’a özel bir konser düzenledi. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konseri kutlamalara renk kattı. Konsere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çocuk Başkanı Simay Yade Çoban, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve binlerce Antalyalı katıldı.



İlk söz çocuk başkanın

Konser öncesinde sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk açılış konuşmasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu devir ettiği Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Simay Yade Çoban’a yaptırdı. Çocuk Başkan Yade Çoban, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak “Bu onurlu günde bana koltuğunu devrederek beni onurlandıran Antalya sevdasıyla çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya üzerinde adına bayram kutlanan çocuklar sadece bizleriz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet minnetle ve saygıyla anıyorum” dedi.



“Mustafa Kemal’in askerleriyiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, coşkulu kalabalığa ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diye seslendi. Başkan Böcek, “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle buluşamadık. Ama şükürler olsun ki yeniden Atamızın huzurunda Cumhuriyet Meydanı’nda hep birlikte bayramımızı kutluyoruz. Bundan tam 102 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı özgürlüğün bağımsızlığın yakıldığı gün hiç sönmeden 102 yıldır sürüyor. Atatürk sevdamızı devam ettirdik. Başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tüm kahramanlarımızı şehitlerimizi gazilerimizi rahmet minnetle ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun. Biz hep birlikte ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, çünkü biz Z kuşağıyız biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ramazan Bayramımızı şimdiden kutlar tüm dünyaya barış, sizlere ailenize ülkemize sağlıklı mutlu huzurlu bereket dolu günler getirmesini diliyorum” dedi.



Mustafa Sandal konseri

Konuşmaların ardından sahneye ünlü pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal çıktı. Meydanı dolduran on binlerce Antalyalı, Mustafa Sandal’ın şarkılarına eşlik etti. Sandal, 23 Nisan’a özel olarak çocuklardan oluşan koro ile ‘Araba’ şarkısını söyledi. Muhteşem dans ve şarkıları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Mustafa Sandal, Antalyalıları zaman tüneline götürdü. Eski, yeni ve hareketli şarkıları ile Antalyalıları coşturan Mustafa Sandal, unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, günün anısına Mustafa Sandal’a Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mustafa Sandal gecenin sonunda Başkan Böcek ve muhteşem kalabalık ile selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.