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Anne şiddeti iddiasıyla 5 yaşındaki çocuğunun velayetini istiyor Baba, ocak ayında yanına aldığı oğlunun vücudundaki izler sebebiyle suç duyurusunda bulundu Babada kalan ve önceki gün polis tarafından kreşten alınan çocuk için anneye verilmek üzere işlem yapılırken, babanın darp iddiası ile ilgili belgeleri ibraz etmesi üzerine çocuk yurda yerleştirildi

İHA

Anne şiddeti iddiasıyla 5 yaşındaki çocuğunun velayetini istiyor Baba, ocak ayında yanına aldığı oğlunun vücudundaki izler sebebiyle suç duyurusunda bulundu Babada kalan ve önceki gün polis tarafından kreşten alınan çocuk için anneye verilmek üzere işlem yapılırken, babanın darp iddiası ile ilgili belgeleri ibraz etmesi üzerine çocuk yurda yerleştirildi

Antalya’da yaşayan Semih Çınar, 5 yaşındaki çocuğunun annesi tarafından bileklerinin iple bağlandığı ve ellerinin üzerinin yakıldığı iddiasıyla çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.
Antalya’da yaşayan Semih Çınar, 2015 yılında T.Ç. ile dünya evine girdi. Çiftin 2017 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Semih Çınar, 2019 yılında eşine anlaşamadığı için boşanma davası açtı. Çocuğun velayeti ise önce babaya, daha sonra görülen dava sonrasında anneye verildi. Baba Semih Çınar, ocak ayında sömestr tatilinde çocuğunu yanına aldı. İddiaya göre çocuğunun bileklerinde ip izi ve ellerinin üzerinde yanık izine rastlayan baba, savcılığa giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün çocuğun eğitim gördüğü kreşe giden polis ekipleri, savcılık talimatı ile çocuğu alarak karakola götürdü. Burada annesine verilmek üzere işlem yapılan çocuk, babanın iddialarıyla ilgili belgeleri ibraz etmesi üzerine savcılık tarafından yurda gönderildi.

“Ben çocuğu her aldığımda bacağında ve kollarında izler gördüm”
Semih Çınar, “Eşimle 2015 yılında evlendim. Evlendikten sonra kendi ailesi ile sürekli bir bağı vardı. Ailesi ne dedi ise yaptı. Bu yüzden bizim evliliğimiz yürümedi. 2017 yılında oğlum dünyaya geldi. Oğlumla doğdu doğalı hiç ilgilenmedi. Benim annem baktı. Daha sonra ben 2019 yılında boşanma davası açtım. Kendisi o dönem çocuğu bana göstermedi. Daha sonra da bakamıyorum diyerek imzalı kâğıt karşılığında teslim etti. Sonra mahkeme velayet için SİR raporu istedi. Kendisi bu görüşmelere de gelmedi. Ben çocuğu her aldığımda bacağında ve kollarında izler gördüm. Bununla ilgili birçok kez şikayette bulundum” dedi.

“Hatta ayağını iple kanepeye bağladıklarını biliyorum”
Şiddetin boyutunun giderek artmaya devam ettiğini belirten Çınar, “Ben ocak ayında sömestr tatilinde çocuğumu yanıma aldım. Arabaya binince bana bileklerini gösterdi. Ben de bunun ne olduğunu sordum. Oyun oynarken olduğunu söyledi. Korktuğu için bunu söyledi. Eşime sordum, o da aynı şeyleri söyledi. Daha sonra ellerinin üstüne baktım kabarıktı, yanık izi vardı. Ben bir şey demedim. Daha sonra evrakları hazırlayarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) oğlumun ifadesi alındı. Adli tıp raporları alındı. Adli tıp raporunda çocuğun bileklerinde iplen bağlanma izleri görüldü. Eşimin ailesinin çocuğuma şiddet uyguladığını, hatta ayağını iple kanepeye bağladıklarını biliyorum” dedi.

“Ben çocuğumun annesine teslim edilmesini istemiyorum”
Çocuğunu her zaman koruduğunu belirten Çınar, “Çocuğumu eğitim alması için kreşe gönderdim. Bugün kreşe polisler gelerek çocuğumu ağlayarak karakola götürüyorlar. Çocuğumu almaya geldim, savcılık kararı ile anneye teslim etmem gerektiğini söylediler. Bu hangi vicdani değere sığar. Bunu yapan bir kadın olduğu için kimse bir şey yapmıyor. Benim çocuğumun ifadelerinde de var karanlıkta bırakıldığı ve korkutulduğu. Çocuğum gittiği yerlerde bunları anlatıyor. Ben çocuğumun annesine teslim edilmesini istemiyorum. Benim yanımda çocuk dört dörtlük bakılıyor. Ya çocuğu yurda alsınlar ya da bana teslim etsinler” dedi.
Çocuğun babaannesi Fatma Çınar ise şunları söyledi:
"Torunumun velayeti önce babadaydı, sonra anneye geçti. Çocuk sürekli işkence görüyordu. Raporlar ile ispatlandı. Çocuğu alınca darp edildiğini gördük. Torunumu biz istiyoruz. Doğduğundan bu yana ben bakıyorum. Ben torunumun eziyet görmesini istemiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından ulaşılan anne ise konuşmak istemediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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