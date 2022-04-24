Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 1 milyonu geçti 2022 yılı turizm verileri 2020 ve 2021’i geride bıraktı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak23 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyonu geçti.

Antalya’da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olumsuzluklara rağmen turizm grafiğindeki yükseliş devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak23 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti.



Artış devam ediyor

Korona virüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak23 Nisan dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 yılının 1 Ocak23 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış kaydederek 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 412 bin 729 olarak kaydedilmişti. Nisanın ilk 23 gününde ise artış 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu.



Turizmde rekorlar yılı olan 2019’a yaklaşıldı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre turizmin en parlak yılı olarak geçen 2019’un Nisan ayında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 203 bin 838 kişi olarak gerçekleşirken 2022 yılı Nisan ayı verisi ise 1 milyon 018 bin 246 kişi gerçekleşerek 2019 yılına yaklaştığı görüldü.



2022 yılı turizm verileri 2020 ve 2021’i geride bıraktı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’nın 2022 yılının ilk dört aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımında 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak23 Nisan arası sırasıyla 2020’de 508 bin 378 kişi, 2021’de 412 bin 729 kişi ve 2022 yılında ise 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.