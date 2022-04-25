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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

İHA

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile 11 berabere kalarak, ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuran bir çıkış yakalayan Antalyaspor, 34. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor ile 11 berabere kaldı. Kırmızıbeyazlılar adına beraberlik golünü son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 51 yaptı ve ligde 8. sıradaki yerini korudu. Kırmızıbeyazlılar, son 12 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 00, Kayserispor ile de 11 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 30, Yeni Malatyaspor'u 21, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 10, GZT Giresunspor’u 41, Altay’ı 21, Hatayspor’u 41 ve Alanyaspor'u 31 mağlup etti. Bu 11 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 6 gol gördü ve 28 puan topladı.
Öte yandan kırmızıbeyazlılar bu akşam saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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