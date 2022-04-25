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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın tenisçi rakip tanımadı

İHA

Kadın tenisçi rakip tanımadı

Konyaaltı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası’nda “Master Tekler” kategorisinde mücadele eden 16 sporcu arasında tek kadın tenisçi olan Sabina Shaydolina, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Konyaaltı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası rekor katılım ile son bulurken, turnuvaya Sabina Shaydolina damga vurdu. Master Tekler kategorisinde mücadele eden 16 sporcu arasında tek kadın olan Shaydolina, tüm rakiplerini yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Hayatpark tenis kortlarında düzenlenen turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yine Hayatpark’ta düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 584 civarında sporcunun katıldığı ve 21 farklı kategoride yapılan turnuvanın birincileri ödüllerini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in elinden aldı. Turnuvayı anlamlı kılmak için ismini “Egemenlik Kupası” olarak belirlediklerini söyleyen Esen, turnuvanın da 23 gün sürdüğünü belirtti.

“Profesyonel grupta yarıştı”
Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası sona ererken, turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 21 ayrı kategoride düzenlenen turnuva, Hayatpark’ta düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvaya Rus tenisçi Sabina Shaydolina damga vurdu. 16 sporcunun mücadele ettiği Master Tekler kategorisinde yarışan tek kadın olan Shaydolina, tüm rakiplerini yenerek bu kategoride şampiyon oldu. Bu kategoride çok oynamak istediğini söyleyen Sabina, profesyonel bir tenisçi olduğunu ve Türkiye’de antrenörlük yaptığını ifade etti. Son maçta çok zorlandığını ifade eden Shaydolina, turnuvada yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek “Profesyonel grupta yarıştım. Şu an Türkiye’ye geldim ve burada antrenörlük yapıyorum. Tenis turnuvasında her şeyi çok beğendi ve organizasyon çok net geçti. Herkese çok teşekkür ederim. İzleyiciler bana ona çok destek verdi. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

“Gelenekselleştirmek istiyoruz”
Bu yıl ilkini düzenledikleri Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası’nı geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, turnuvayı daha anlamlı kılmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bütünleştirdiklerini belirtti. Tenis oynamak isteyenlere her zaman daha fazla imkan sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Esen, göreve geldikleri günden bu yana Konyaaltı’nda sportif faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Deneyimli tenis hocaları ile birlikte keyifli ve güzel bir turnuva hazırladıklarını dile getiren Esen, yine kendi tesislerinde masa tenisi projesi hazırladıklarının müjdesini verdi. Geleneksel hale getirmek istedikleri tenis turnuvasının bir ayağını da masa tenisinin oluşturmasını planladıklarını söyleyen Esen, masa tenisinin kapalı alanda yapmayı amaçladıkları için her türlü hava koşulunda turnuvanın devam edebileceğini ekledi.

“Barış ve çağdaşlık vurgusu”
Barış ve çağdaşlığın spor sayesinde tüm topluma yayılabileceğine değinen Başkan Esen, Konyaaltı’nın bu konuda örnek bir yer olduğunu ifade etti. Tenisin barışçıl bir spor olduğunu söyleyen Esen, bu anlamlı günü tüm yurttaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Konyaaltı’nda aydınlık insanlar ile tenis gibi barışçıl bir sporu bir araya getirdiklerini vurgulayan Esen, tenisin, kimsenin birbirine zarar vermediği güzel bir spor olduğunu dile getirdi. Aydınlık ve çağdaşlığın Konyaaltı’na çok yakıştığını belirten Başkan Esen, “Ne mutlu ki bana sizler gibi insanlara burada hizmet etme şansına erişmiş bulunuyorum. Emin olunuz bize verdiğiniz oylara ve bize verdiğiniz göreve hiçbir şekilde halel getirmeden harfiyen istediğiniz gibi yerine getireceğiz” diye konuştu.

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