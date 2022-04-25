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Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya ilçesi Çıplaklı Mahallesinde yediemin otoparkından yaklaşık 30 adet motosikletin aküsünun sökülerek çalınması olayı ile ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık şüphelisi İ.K., M.A. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Olay ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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