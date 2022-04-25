Büyükşehir’in satranç turnuvası sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 13. Satranç Turnuvası sona erdi. 712 yaş grubu bin 240 öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 13’üncü Geleneksel Satranç Turnuvası tamamlandı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen turnuvanın ilk gününde 56 yaş grubu çocuklara yönelik özel turnuva düzenlendi. Turnuvanın 2324 Nisan tarihlerinde ise 712 yaş grubu genel ve kızlar olmak üzere 12 farklı kategoride 7 tur halinde gerçekleşti. Bin 240 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli oyunlara sahne oldu.



“Şampiyonlar”

7 yaş genel kategorisinde Ayhan Altay Teo, 7 yaş kızlar kategorisinde Erdem Melisa birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Akyüz Pars, 8 yaş kızlar kategorisinde ise İnci Demirtaş birinciliği elde etti. 9 yaş genel de Şahin Cenk Orhun, kızlarda Şahin Maya, 10 yaş genel de Türkmen İsmet Uygar, kızlarda Güngül Deniz birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde İşler Ömer Mete, 11 yaş kızlarda Pehlivan Öykü, 12 yaş genelde Kandemir Alper Birkan, 12 yaş kızlarda Şahin Mirac Nur şampiyonluğa uzanan isimler oldu. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden sporcular tablet, bluetooth kulaklık ve akıllı bileklik ile ödüllendirildi.



“Konservatuarın yetenekleri alkış aldı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği şenlikler de son gününde coşkuya sahne oldu. Antalyalı çocuklar 5 gün süren şenliklerle dolu dolu bir bayram yaşadı. Şenliğin son gününde Cam Piramit Festival Alanında birbirinden renkli eğlence ve gösteriler çocuklarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nın genç yetenekleri de amfi tiyatroda müzik şöleni yaşattı.

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