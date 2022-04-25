İzciler ant içerek mavi fular bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzciler ant içerek mavi fular bağladı

İHA

İzciler ant içerek mavi fular bağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez başlatılan izcilik faaliyetleri bünyesinde 15 haftalık eğitimlerini tamamlayan 70 izci adayı Zeytinpark’ta düzenlenen törenle yemin etti.
Büyükşehir Belediyesinin ilk izcilerini, aileleri de yalnız bırakmayarak yemin törenini gururla izledi. İzciler, doğayı, çevreyi, hayvanları koruyacaklarına, suyu tasarruflu kullanacaklarına, daima yardımsever insan olacaklarına söz verdi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 27 Kasım’da başlayıp, her cumartesi Akdeniz Kent Parkı içerisindeki Gençlik Merkezi’nde yapılan eğitimler ve geziler sonrasında eğitimini tamamlayan 70 izci adayı yemin ederek izci olmaya hak kazandı.

“Büyükşehir’in ilk izcileri olarak tarihe geçtiniz"
Zeytinpark’ta düzenlenen yemin törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay ve izci adaylarının aileleri katıldı. Yeni izcilere fularlarını bağlayan Lokman Atasoy, “ Bu yemin töreni çok değerli ve anlamlı çünkü sizler Büyükşehir Belediyesi’nin ilk izcileri olarak tarihe geçiyorsunuz. Törenin yapıldığı bu alan, 25 bin ağacı olan ve 20 bin tanesi Zeytin ağacından oluşan en büyük yeşil alan Zeytinpark. Bizler zeytinlerimize sahip çıkan bir nesil yetiştiriyoruz. Ben de küçükken izci olmayı çok istemiştim. Zorlu aşamaları geçtiniz ve artık yemin ederek gerçek bir izci olacaksınız. Hepinizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“İzcilik bir eğitim sistemidir”
İzciliğin ulusal ve uluslararası üniformalı bir gençlik faaliyeti olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay da, “İzcilik de insanı geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim organizasyonu bir eğitim sistemidir. Çocuk veya gence okulda ailede öğrenemeyeceği bilgi beceri ve davranışları kazandıran bir sistemdir. Aday izcilik sürecini tamamlayan 70 izcimiz yemin ederek gerçek izci oldu. İzcilerin sayısını arttırarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu gençlere güveniyoruz hepsi iyi birer yurttaş olacak” dedi.

“İzci fularları takıldı”
Yemin töreninin başlamasıyla beraber izciler, obalar ve ekipler halinde sahnede yerini alarak görevlerini yerine getireceklerine dair söz verip, ant içtiler. Yemin törenine katılan eğitimci liderler, yeni izcilere fularlarını taktı.

“İzcilik hayalimdi şimdi gerçek izci oldum”
Yemin ederek izci olmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden 10 yaşındaki Lina İçli, “İzciliği hep merak ediyordum ilgimi çekiyordu bu yüzden Büyükşehir Belediyesi’nin izcilik kampına katıldım. Çok müthiş bir deneyim oldu. Geziler yaptık doğada kamp yapmayı, çadır kurmayı öğrendik” diye konuştu.

“Doğayı ve hayvanları koruyacağım”
Yemin ederek mavi fuları takmaya hak kazanan izcilerden 11 yaşındaki Mehmet Deniz Sağlam da, “Kampta çok anlamlı eğitimler aldık. Doğayı ve hayvanları koruyacağıma söz veriyorum. İzci şarkıları söyledim, doğa yürüyüşü yaptım ve çadır kurmayı öğrendim. Yeni arkadaşlarım oldu çok eğlendim. Bugünde yemin ederek izci oldum” diye konuştu.

“Anlamlı eğitimler”
İzci adayları; çadır kurma, düğüm çeşitleri, izci yürüyüşü, izci şarkıları, doğa yürüyüşü, doğada konfor halinde yaşama, ilkyardım, kampçılık, izcilik komutları, harita ve pusula gibi birçok alanda eğitim aldı ve önemli gün ve haftalarda çalışmalar yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını açıyor Bu yıl belirlenen"Bir Uzay Macerası" teması çerçevesinde irili ufaklı 150 heykel yükselecek 7 bin metrekarelik alanda, 10 bin ton kum kullanıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını ...
Muratpaşa Belediyesi'nden DJ kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nden DJ kursu
Büyükşehir’in satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in satranç turnuvası sona erdi
Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli ...
Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında ...
Kadın tenisçi rakip tanımadı
YEREL HABERLER Kadın tenisçi rakip tanımadı
Antalyaspor Bodrum’dan altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER Antalyaspor Bodrum’dan altın madalyayla döndü
73 yaşındaki ‘Demir adam’a özel ödül
YEREL HABERLER 73 yaşındaki ‘Demir adam’a özel ödül
Solunum cihazı bozuldu, eve bağlı kaldı
YEREL HABERLER Solunum cihazı bozuldu, eve bağlı kaldı
Alanya’da camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Alanya’da camilerde bayram temizliği
Pandeminin gözdesi villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
YEREL HABERLER Pandeminin gözdesi villalarda bayram yoğunluğu yüzde ...
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı
YEREL HABERLER Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ...
Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik"
YEREL HABERLER Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran ...
Hikmet Karaman: "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik"
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: 1-1
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 0 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Karlı zirvede başlayıp bitişte denize atladılar
YEREL HABERLER Karlı zirvede başlayıp bitişte denize atladılar
Nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli saklandığı villada yakalandı
YEREL HABERLER Nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli saklandığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.