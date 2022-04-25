İzciler ant içerek mavi fular bağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez başlatılan izcilik faaliyetleri bünyesinde 15 haftalık eğitimlerini tamamlayan 70 izci adayı Zeytinpark’ta düzenlenen törenle yemin etti.

Büyükşehir Belediyesinin ilk izcilerini, aileleri de yalnız bırakmayarak yemin törenini gururla izledi. İzciler, doğayı, çevreyi, hayvanları koruyacaklarına, suyu tasarruflu kullanacaklarına, daima yardımsever insan olacaklarına söz verdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 27 Kasım’da başlayıp, her cumartesi Akdeniz Kent Parkı içerisindeki Gençlik Merkezi’nde yapılan eğitimler ve geziler sonrasında eğitimini tamamlayan 70 izci adayı yemin ederek izci olmaya hak kazandı.



“Büyükşehir’in ilk izcileri olarak tarihe geçtiniz"

Zeytinpark’ta düzenlenen yemin törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay ve izci adaylarının aileleri katıldı. Yeni izcilere fularlarını bağlayan Lokman Atasoy, “ Bu yemin töreni çok değerli ve anlamlı çünkü sizler Büyükşehir Belediyesi’nin ilk izcileri olarak tarihe geçiyorsunuz. Törenin yapıldığı bu alan, 25 bin ağacı olan ve 20 bin tanesi Zeytin ağacından oluşan en büyük yeşil alan Zeytinpark. Bizler zeytinlerimize sahip çıkan bir nesil yetiştiriyoruz. Ben de küçükken izci olmayı çok istemiştim. Zorlu aşamaları geçtiniz ve artık yemin ederek gerçek bir izci olacaksınız. Hepinizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.



“İzcilik bir eğitim sistemidir”

İzciliğin ulusal ve uluslararası üniformalı bir gençlik faaliyeti olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay da, “İzcilik de insanı geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim organizasyonu bir eğitim sistemidir. Çocuk veya gence okulda ailede öğrenemeyeceği bilgi beceri ve davranışları kazandıran bir sistemdir. Aday izcilik sürecini tamamlayan 70 izcimiz yemin ederek gerçek izci oldu. İzcilerin sayısını arttırarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu gençlere güveniyoruz hepsi iyi birer yurttaş olacak” dedi.



“İzci fularları takıldı”

Yemin töreninin başlamasıyla beraber izciler, obalar ve ekipler halinde sahnede yerini alarak görevlerini yerine getireceklerine dair söz verip, ant içtiler. Yemin törenine katılan eğitimci liderler, yeni izcilere fularlarını taktı.



“İzcilik hayalimdi şimdi gerçek izci oldum”

Yemin ederek izci olmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden 10 yaşındaki Lina İçli, “İzciliği hep merak ediyordum ilgimi çekiyordu bu yüzden Büyükşehir Belediyesi’nin izcilik kampına katıldım. Çok müthiş bir deneyim oldu. Geziler yaptık doğada kamp yapmayı, çadır kurmayı öğrendik” diye konuştu.



“Doğayı ve hayvanları koruyacağım”

Yemin ederek mavi fuları takmaya hak kazanan izcilerden 11 yaşındaki Mehmet Deniz Sağlam da, “Kampta çok anlamlı eğitimler aldık. Doğayı ve hayvanları koruyacağıma söz veriyorum. İzci şarkıları söyledim, doğa yürüyüşü yaptım ve çadır kurmayı öğrendim. Yeni arkadaşlarım oldu çok eğlendim. Bugünde yemin ederek izci oldum” diye konuştu.



“Anlamlı eğitimler”

İzci adayları; çadır kurma, düğüm çeşitleri, izci yürüyüşü, izci şarkıları, doğa yürüyüşü, doğada konfor halinde yaşama, ilkyardım, kampçılık, izcilik komutları, harita ve pusula gibi birçok alanda eğitim aldı ve önemli gün ve haftalarda çalışmalar yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.