Yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu

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İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getirmek isteyen şahıs, yolcu otobüsünde 65 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 220 gram plaka esrar ile yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadele bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde S.M. isimli şahsın İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine bugün KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovanlık yol kontrol noktasında şüpheliye ait araçta uyuşturucu madde arama köpeği Karbon ile yapılan aramada; 65 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 220 gram plaka esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahsa, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.

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