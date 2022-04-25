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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu

İHA

Yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu

İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getirmek isteyen şahıs, yolcu otobüsünde 65 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 220 gram plaka esrar ile yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadele bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde S.M. isimli şahsın İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine bugün KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovanlık yol kontrol noktasında şüpheliye ait araçta uyuşturucu madde arama köpeği Karbon ile yapılan aramada; 65 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 220 gram plaka esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahsa, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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