Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü

DHA

Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde minibüs altında kalan Doruk Dikbaş (2), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta meydana geldi. Apartman önünde oynayan Doruk Dikbaş, iddiaya göre, aniden yola fırlayınca V.Ç.'nin kullandığı 07 LTJ 27 plakalı minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılan minik Doruk, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doruk Dikbaş'ın cenazesi morga konuldu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bir apartmanın önünden koşarak çıkan çocuğun, yolda seyir halindeki minibüsün tamponuna çarparak aracın altında kalış anı görüntülere yansıdı. Minik Doruk'un bedeninin, yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürülüşü de görüntülerde yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-04-25 17:33:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambakları koparılarak yakıldı Antalya’da koruma altına alınan zambaklar yakıldı iddiası
YEREL HABERLER Koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambakları ...
Polis kumar oynatılan iş yerine ‘vinçle’ girdi
YEREL HABERLER Polis kumar oynatılan iş yerine ‘vinçle’ girdi
Manavgat Çocuk Şenliği etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER Manavgat Çocuk Şenliği etkinlikleri sona erdi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu
Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele ...
Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi
YEREL HABERLER Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki ...
Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı
Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı Panikleyen mahalle halkı kendini sokağa atıp, madde bağımlılarına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev ...
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Vali Yazıcı: “Bu illeti çocuklarımızla ve gençlerimizle hiç buluşturmamak asıl hedefimiz olmalıdır”
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ...
İlk defa Antalya’yı ve denizi gören Gündoğmuşlu çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER İlk defa Antalya’yı ve denizi gören Gündoğmuşlu ...
Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve silah buldu
YEREL HABERLER Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve ...
Denizin üzerindeki toz taşınımı yangın ihbarı yağmasına neden oldu
YEREL HABERLER Denizin üzerindeki toz taşınımı yangın ihbarı ...
Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını açıyor Bu yıl belirlenen"Bir Uzay Macerası" teması çerçevesinde irili ufaklı 150 heykel yükselecek 7 bin metrekarelik alanda, 10 bin ton kum kullanıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını ...
Muratpaşa Belediyesi'nden DJ kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nden DJ kursu
İzciler ant içerek mavi fular bağladı
YEREL HABERLER İzciler ant içerek mavi fular bağladı
Büyükşehir’in satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in satranç turnuvası sona erdi
Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli ...
Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında ...
Kadın tenisçi rakip tanımadı
YEREL HABERLER Kadın tenisçi rakip tanımadı
Antalyaspor Bodrum’dan altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER Antalyaspor Bodrum’dan altın madalyayla döndü
73 yaşındaki ‘Demir adam’a özel ödül
YEREL HABERLER 73 yaşındaki ‘Demir adam’a özel ödül
Solunum cihazı bozuldu, eve bağlı kaldı
YEREL HABERLER Solunum cihazı bozuldu, eve bağlı kaldı
Alanya’da camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Alanya’da camilerde bayram temizliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.